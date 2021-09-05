«Текстильщик» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 16:00 мск. «Текстильщик» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Текстильщик»

«Текстильщик» начал чемпионат — врагу не пожелаешь. И даже сверхопытный Сергей Павлов ничего не может с этим поделать.

В минувшем туре «Текстильщик» снова проиграл. «Алания» буквально разнесла в щепки оборону команды Павлова (4:0).

На текущий момент ивановский клуб занимает последнее 20 место в турнирной таблице. Причем в активе у «текстильщиков» всего 3 очка.

Прогнозы на ФНЛ

«Текстильщик» забивает с заметной натугой (2 гола). Так что этот поединок для команды Павлова должен стать поворотным моментом для скорейшего подъема со дна таблицы.

«Велес»

Москвичи несколько сдали свои позиции. Между тем, матчи с этой командой никуда не даются легко.

На текущий момент «Велес» занимает 7 место с 14 очками в активе. Причем забили москвичи 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

В минувшем туре «Велес» разочаровал. Дома команда Артема Куликова довольствовалась лишь ничьей с «Акроном» (1:1).

Нет сомнений, что такие опытные бойцы, как Дмитрий Тарасов и Евгений Макеев помогут команде добиться своего. К тому же, в отличной форме пребывает универсал Мамаду Майга.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 2.11, на ничью за 3.00, а на «Текстильщик» — за 3.30.

Хозяева находятся в психологическом пике, из которого не успеют выйти.

«Велес» наверняка постарается использовать огрехи соперника в обороне .

Москвичи смотрятся значительно монолитнее оппонента, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Велеса» с коэффициентом 2.11.