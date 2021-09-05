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    «Велес» переиграет аутсайдера?

    «Текстильщик» — «Велес». Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, ФНЛ, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Велес»
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    Мамаду Майга
    «Текстильщик» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 16:00 мск. «Текстильщик» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.17
  • Ставка!
    •

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» начал чемпионат — врагу не пожелаешь. И даже сверхопытный Сергей Павлов ничего не может с этим поделать.

    В минувшем туре «Текстильщик» снова проиграл. «Алания» буквально разнесла в щепки оборону команды Павлова (4:0).

    На текущий момент ивановский клуб занимает последнее 20 место в турнирной таблице. Причем в активе у «текстильщиков» всего 3 очка.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Текстильщик» забивает с заметной натугой (2 гола). Так что этот поединок для команды Павлова должен стать поворотным моментом для скорейшего подъема со дна таблицы.

    «Велес»

    Москвичи несколько сдали свои позиции. Между тем, матчи с этой командой никуда не даются легко.

    На текущий момент «Велес» занимает 7 место с 14 очками в активе. Причем забили москвичи 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

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    • В минувшем туре «Велес» разочаровал. Дома команда Артема Куликова довольствовалась лишь ничьей с «Акроном» (1:1).

    Нет сомнений, что такие опытные бойцы, как Дмитрий Тарасов и Евгений Макеев помогут команде добиться своего. К тому же, в отличной форме пребывает универсал Мамаду Майга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 2.11, на ничью за 3.00, а на «Текстильщик» — за 3.30.

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    Хозяева находятся в психологическом пике, из которого не успеют выйти.

    «Велес» наверняка постарается использовать огрехи соперника в обороне.

    Москвичи смотрятся значительно монолитнее оппонента, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Велеса» с коэффициентом 2.11.

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    «Текстильщик» — «Велес»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. «Велес» переиграет аутсайдера?
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