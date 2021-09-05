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    Тотал матча превысит два гола?

    Албания — Венгрия. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, отбор ЧМ-2022, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Венгрия
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    Адам Салаи
    5 сентября в Эльбасани сборная Албании примет национальную команду Венгрии в пятом туре отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча начнется в 19:00 по мск. Албания — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 05 Сентября 2021 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 19:00 Венгрия Венгрия
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    Коэффициенты на матч
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    Албания

    В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

    После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

    В текущем квалификационном цикле албанцы имеют небольшие шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После четырех туров они с 6 очкам идут на четвертом месте среди шести участников.

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    Эти баллы Албания смогла заработать только с явными аутсайдерами, а вот в играх с лидерами секстета — Англией и Польшей — она не имела шансов на успех, проиграв 0:2 и 1:4 соответственно. Последним они уступили накануне.

    Венгрия

    Сборная Венгрии пробилась в две последние части чемпионатов Европы, один раз даже выйдя в плей-офф турнира (в 2016 году). А вот ЧМ в России она пропустила.

    На прошедшем континентальном первенстве мадьяры выступили достойно. В одной компании с Францией, Португалией и Германией они добыли две ничью, которых не хватило для выхода в 1/8 финала.

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    • В данном квалификационном цикле команда имеет в своем активе семь баллов и делит второе место с Польшей, с которой и начала компанию, сыграв дома 3:3. После этого она разгромила аутсайдеров группы.

    Накануне же Венгрия потерпела крупное домашнее поражение от Англии со счетом 0:4, продлив тем самым свою безвыигрышную серию до пяти матчей подряд.

    В этом столетии эти сборные между собой играли трижды. И во всех этих встречах побеждали только мадьяры — 2:0 и дважды по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество гостям. На победу Венгрии предлагают — 2.76.

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    На викторию Албании дают — 3.10, ничья оценена — в 2.96.

    Албания и Венгрия не теряют надежды вклинится в борьбу за вторую строчку в группе и очная встреча имеет для команд важнейшее значение. И после неудач в минувшем туре они будут стремиться заработать максимум очков, что должно сказаться на результативности игры. Ставим на тотал больше 2.

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    Албания — Венгрия: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Тотал матча превысит два гола?
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