5 сентября в Эльбасани сборная Албании примет национальную команду Венгрии в пятом туре отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча начнется в 19:00 по мск. Албания — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

В текущем квалификационном цикле албанцы имеют небольшие шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После четырех туров они с 6 очкам идут на четвертом месте среди шести участников.

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Эти баллы Албания смогла заработать только с явными аутсайдерами, а вот в играх с лидерами секстета — Англией и Польшей — она не имела шансов на успех, проиграв 0:2 и 1:4 соответственно. Последним они уступили накануне.

Венгрия

Сборная Венгрии пробилась в две последние части чемпионатов Европы, один раз даже выйдя в плей-офф турнира (в 2016 году). А вот ЧМ в России она пропустила.

На прошедшем континентальном первенстве мадьяры выступили достойно. В одной компании с Францией, Португалией и Германией они добыли две ничью, которых не хватило для выхода в 1/8 финала.

В данном квалификационном цикле команда имеет в своем активе семь баллов и делит второе место с Польшей, с которой и начала компанию, сыграв дома 3:3. После этого она разгромила аутсайдеров группы.

Накануне же Венгрия потерпела крупное домашнее поражение от Англии со счетом 0:4, продлив тем самым свою безвыигрышную серию до пяти матчей подряд.

В этом столетии эти сборные между собой играли трижды. И во всех этих встречах побеждали только мадьяры — 2:0 и дважды по 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное преимущество гостям. На победу Венгрии предлагают — 2.76.

На викторию Албании дают — 3.10, ничья оценена — в 2.96.

Албания и Венгрия не теряют надежды вклинится в борьбу за вторую строчку в группе и очная встреча имеет для команд важнейшее значение. И после неудач в минувшем туре они будут стремиться заработать максимум очков, что должно сказаться на результативности игры. Ставим на тотал больше 2.