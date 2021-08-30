«Остин» сыграет на своем поле против «Далласа» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Матч пройдет 30 августа в Остине, начало — в 03:00 мск. «Остин» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Остин»

«Остин» после 20-ти сыгранных матчей занимает 12-е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Пока что новичку МЛС тяжеловато, в этом году запрыгнуть в плей-офф, скорее всего, не получится.

В августе «Остин» потерпел уже четыре поражения. Правда, были и удачные матчи. В прошлом туре команда Джоша Волффа обыграла на своем поле «Портленд». Кроме того, в начале месяца была победа над «Хьюстон Динамо».

В 20 матчах «Остин» забил всего лишь 17 мячей.

«Даллас»

«Даллас» находится рядом с «Остином» — на 12-й строчке в таблице Запада.

В предыдущем матче команда Лучи Гонсалеса сыграла вничью с «Хьюстон Динамо» — 2:2. Но перед этим были два домашних поражения — от «Сиэтла» и «Спортинг Канзас-Сити», которые ведут борьбу за первое место в конференции.

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Интересно, что «Даллас» после семи кряду гостевых поражений в августе еще ни разу не проигрывал на чужом поле. После победы над «Спортинг Канзас-Сити» клуб из Техаса дважды сыграл вничью.

Прогноз и ставка

На «Остин» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Далласа» — за 3.44.

В начале августа «Даллас» обыграл «Остин» на своем поле со счетом 2:0. Разумеется, хозяева настроены на реванш, но глядя на их результаты, ставить на исход все-таки не самая лучшая идея.

Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 2.03. В матче между двумя командами из штата Техас наверняка будет много борьбы, а такие встречи редко бывают результативными.