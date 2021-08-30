ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду потряс футбольный мир. И вот почему «Краснодар» — «Рубин»Победа под новый гимн. Гол и пас Кордобы помогли «Краснодару» обыграть «Рубин» Футболисты «Наполи»Легкой жизни не будет. «Спартаку» и «Локо» достались серьезные соперники в ЛЕ
  • 14:19
    • Президент «Лиона» назвал Азмуна трансферной целью
  • 10:52
    • Стало известно расписание матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы
  • 10:21
    • «Манчестер Сити» представил статуи Компани и Сильвы
  • 22:30
    • «Краснодар» дома переиграл «Рубин»
  • 20:58
    • «Динамо» и «Локомотив» победителя не выявили
    Все новости спорта

    «Остин» и «Даллас» «засушат» игру?

    «Остин» — «Даллас». Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат МЛС 30 августа 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Остин» — «Даллас»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Остин»
    «Остин» сыграет на своем поле против «Далласа» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Матч пройдет 30 августа в Остине, начало — в 03:00 мск. «Остин» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Остин»

    «Остин» после 20-ти сыгранных матчей занимает 12-е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

    Пока что новичку МЛС тяжеловато, в этом году запрыгнуть в плей-офф, скорее всего, не получится.

    В августе «Остин» потерпел уже четыре поражения. Правда, были и удачные матчи. В прошлом туре команда Джоша Волффа обыграла на своем поле «Портленд». Кроме того, в начале месяца была победа над «Хьюстон Динамо».

    В 20 матчах «Остин» забил всего лишь 17 мячей.

    «Даллас»

    «Даллас» находится рядом с «Остином» — на 12-й строчке в таблице Запада.

    В предыдущем матче команда Лучи Гонсалеса сыграла вничью с «Хьюстон Динамо» — 2:2. Но перед этим были два домашних поражения — от «Сиэтла» и «Спортинг Канзас-Сити», которые ведут борьбу за первое место в конференции.

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что «Даллас» после семи кряду гостевых поражений в августе еще ни разу не проигрывал на чужом поле. После победы над «Спортинг Канзас-Сити» клуб из Техаса дважды сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    На «Остин» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Далласа» — за 3.44.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В начале августа «Даллас» обыграл «Остин» на своем поле со счетом 2:0. Разумеется, хозяева настроены на реванш, но глядя на их результаты, ставить на исход все-таки не самая лучшая идея.

    Ставка — тотал матча меньше 2,5 за 2.03. В матче между двумя командами из штата Техас наверняка будет много борьбы, а такие встречи редко бывают результативными.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арминия — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Брайтон — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ницца — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Остин» — «Даллас»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 30.08.2021. Прогнозы на футбол. «Остин» и «Даллас» «засушат» игру?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры