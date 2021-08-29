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    «Оренбург» прорвет нижнекамские редуты?

    «Оренбург» — «Нефтехимик». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, ФНЛ, 29 августа 2021 года

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    «Оренбург»
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Августа 2021 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
    •

    «Оренбург»

    Эту команду эксперты называли чуть ли не фаворитом ФНЛ номер один. Оренбуржцы так и начали, но затем несколько притормозили.

    В минувшем туре «Оренбург» сумел добыть важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Акрон» благодаря точному выстрелу Андрея Малых.

    Впрочем, команда Лички еще и удачно стартовала в Кубке страны. Ставропольское «Динамо» на выезде было обыграно (1:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Оренбург» пока идет на третьей позиции. Причем команда имеет столько же очков (16), сколько и идущий вторым «Факел». Погоня впереди!

    «Нефтехимик»

    Нижнекамцы известны своими почти непробиваемыми тылами. В 7 сыгранных матчах команда Кирилла Новикова пропустила только дважды.

    На текущий момент «Нефтехимик» занимает 7 место с 11 очками в активе. Причем забили нижнекамцы 9 мячей.

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    • В минувшем туре «Нефтехимик» совершил незапланированную потерю очков. Дома команда минимально уступила «Томи».

    Нет сомнений, что выезд в Оренбург команда воспримет как вызов. Проверить себя на фоне одного из фаворитов ФНЛ — такая возможность выпадает нечасто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.85, на ничью за 3.70, а на «Нефтехимик» — за 4.10.

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    Хозяева находятся в лидирующей группе, к тому же выиграли у нижнекамцев четыре последних матча.

    «Нефтехимик» классно обороняется, но хватит ли этого для пополнения очкового багажа в этом поединке?!

    Команда Лички стремглав несется в зону прямого повышения в классе, и наверняка добудет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» с коэффициентом 1.85.

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    «Оренбург» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» прорвет нижнекамские редуты?
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