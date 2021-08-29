«Оренбург» сыграет на своем поле с «Нефтехимиком» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

Эту команду эксперты называли чуть ли не фаворитом ФНЛ номер один. Оренбуржцы так и начали, но затем несколько притормозили.

В минувшем туре «Оренбург» сумел добыть важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Акрон» благодаря точному выстрелу Андрея Малых.

Впрочем, команда Лички еще и удачно стартовала в Кубке страны. Ставропольское «Динамо» на выезде было обыграно (1:3).

Прогнозы на ФНЛ

«Оренбург» пока идет на третьей позиции. Причем команда имеет столько же очков (16), сколько и идущий вторым «Факел». Погоня впереди!

«Нефтехимик»

Нижнекамцы известны своими почти непробиваемыми тылами. В 7 сыгранных матчах команда Кирилла Новикова пропустила только дважды.

На текущий момент «Нефтехимик» занимает 7 место с 11 очками в активе. Причем забили нижнекамцы 9 мячей.

В минувшем туре «Нефтехимик» совершил незапланированную потерю очков. Дома команда минимально уступила «Томи».

Нет сомнений, что выезд в Оренбург команда воспримет как вызов. Проверить себя на фоне одного из фаворитов ФНЛ — такая возможность выпадает нечасто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.85, на ничью за 3.70, а на «Нефтехимик» — за 4.10.

Хозяева находятся в лидирующей группе, к тому же выиграли у нижнекамцев четыре последних матча .

«Нефтехимик» классно обороняется, но хватит ли этого для пополнения очкового багажа в этом поединке?!

Команда Лички стремглав несется в зону прямого повышения в классе, и наверняка добудет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» с коэффициентом 1.85.