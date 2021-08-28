ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар АзмунСвязка Дзюба-Азмун вернулась. «Зенит» наказал ЦСКА за плохую реализацию Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФАЖеребьёвка Лиги чемпионов 2021/2022 «Спартак» — «Сочи»Искусство замены. «Сочи» победил «Спартак», перевернув игру на «Открытие Арене»
  • 01:37
    • Источник: Роналду уведомил руководство «Ювентуса» о намерении уйти
  • 01:14
    • СМИ: Мбаппе сообщил игрокам ПСЖ, что уходит в «Реал»
  • 22:43
    • Гол Азмуна принес «Зениту» домашнюю победу над ЦСКА
  • 22:34
    • «Ахмат» вырвал победу у «Арсенала» в Грозном
  • 20:24
    • «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
  • 23:39
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Пасуш де Феррейра» в квалификации Лиги конференций
  • 23:13
    • «Селтик» проиграл «Аз Алкмару» и вышел в групповой этап ЛЕ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ман Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Арсенал». Прогноз (к. 3.04) и ставки на чемпионат Англии 28 августа 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Арсенал Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Грилиш
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа в Манчестере, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 12.00
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Сити»

    Август получается совсем не таким, как хотел Хосеп Гвардиола. Самое главное разочарование — провал в переговорах с «Тоттенхэмом» по трансферу Харри Кейна. «Сити» предлагал внушительную сумму, но в Лондоне на это даже не обратили внимание — с деньгами там все в порядке.

  • Где может продолжить карьеру Роналду?
  • Будущее португальца этим летом все еще остается под вопросом
  • 25/08/2021

    • Теперь СМИ активно сообщают о том, что чемпион Англии может подписать Криштиану Роналду. Когда-то в такое невозможно было поверить, а сейчас, после перехода Месси в «ПСЖ», это уже вполне будничная история.

    Кроме того, «Ман Сити» уступил «Лестеру» в матче за Суперкубок Англии — 0:1. Не самая большая проблема, но осадок все равно остался.

    Встреча с «Тоттенхэмом» на футбольном поле тоже завершилась поражением — 0:1. Тактический план Гвардиолы снова не сработал.

    Все прогнозы на АПЛ

    Первую победу в новом сезоне «Ман Сити» одержал в прошлую субботу, разгромив на своем поле «Норвич» — 5:0. Впрочем, ничего другого от этой игры и ждали.

    «Арсенал»

    Очень вероятно, что кто-то совсем скоро останется без работы. «Арсенал» с треском провалил первые матчи, поэтому совсем неудивительно, что в прессе сразу же появилась информация о возможной отставке Микеля Артеты.

  • Артета надеется на терпение. Но болельщики ждут быстрых перемен
  • Лондонский «Арсенал» неудачно начал новый сезон
  • 24/08/2021

    • «Арсенал» пока что так же плох, как и в прошлом сезоне. В первом туре «канониры» с треском уступили «Брентфорду» — 0:2. Столь слабую игру не оправдывают даже кадровые проблемы.

    Матч с «Челси» завершился с аналогичным счетом — 0:2. Без шансов, победа соперника на классе.

    Среди недели «Арсенал» слегка успокоил болельщиков, разгромив в Кубке лиги «Вест Бромвич» — 6:0. Трижды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один гол забил Александр Ляказетт. В игре также участвовал только что перешедший из «Реала» Мартин Эдегор.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Арсенала» — за 13.75.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    После двух удручающих матчей в «Арсенал» теперь вообще не верят, но надо все-таки не забывать, что против «Брентфорда» и «Челси» «канониры» играли не в оптимальном составе. У Обамеянга и Ляказетта был ковид, Эдегор приехал только на этой неделе.

    Теперь же состав «Арсенал» выглядит намного лучше, и, прежде всего, это касается нападения.

    Поэтому наша ставка — на обе забьют 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.04.

    Проблемы есть, но «Арсенал» все-таки не настолько безнадежен, чтобы не рассчитывать даже на один гол в матче с «Ман Сити».

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Химки — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Нант — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.25
  • Экспресс дня 27 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Малага — Алькоркон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Валенсия — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Норвич — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Арсенал» забить на поле «Ман Сити»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры