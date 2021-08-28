«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против лондонского «Арсенала» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа в Манчестере, начало — в 14:30 мск. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Август получается совсем не таким, как хотел Хосеп Гвардиола. Самое главное разочарование — провал в переговорах с «Тоттенхэмом» по трансферу Харри Кейна. «Сити» предлагал внушительную сумму, но в Лондоне на это даже не обратили внимание — с деньгами там все в порядке.

Теперь СМИ активно сообщают о том, что чемпион Англии может подписать Криштиану Роналду. Когда-то в такое невозможно было поверить, а сейчас, после перехода Месси в «ПСЖ», это уже вполне будничная история.

Кроме того, «Ман Сити» уступил «Лестеру» в матче за Суперкубок Англии — 0:1. Не самая большая проблема, но осадок все равно остался.

Встреча с «Тоттенхэмом» на футбольном поле тоже завершилась поражением — 0:1. Тактический план Гвардиолы снова не сработал.

Все прогнозы на АПЛ

Первую победу в новом сезоне «Ман Сити» одержал в прошлую субботу, разгромив на своем поле «Норвич» — 5:0. Впрочем, ничего другого от этой игры и ждали.

«Арсенал»

Очень вероятно, что кто-то совсем скоро останется без работы. «Арсенал» с треском провалил первые матчи, поэтому совсем неудивительно, что в прессе сразу же появилась информация о возможной отставке Микеля Артеты.

«Арсенал» пока что так же плох, как и в прошлом сезоне. В первом туре «канониры» с треском уступили «Брентфорду» — 0:2. Столь слабую игру не оправдывают даже кадровые проблемы.

Матч с «Челси» завершился с аналогичным счетом — 0:2. Без шансов, победа соперника на классе.

Среди недели «Арсенал» слегка успокоил болельщиков, разгромив в Кубке лиги «Вест Бромвич» — 6:0. Трижды отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один гол забил Александр Ляказетт. В игре также участвовал только что перешедший из «Реала» Мартин Эдегор.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.28, ничью букмекеры предлагают за 6.75, а победу «Арсенала» — за 13.75.

После двух удручающих матчей в «Арсенал» теперь вообще не верят, но надо все-таки не забывать, что против «Брентфорда» и «Челси» «канониры» играли не в оптимальном составе. У Обамеянга и Ляказетта был ковид, Эдегор приехал только на этой неделе.

Теперь же состав «Арсенал» выглядит намного лучше, и, прежде всего, это касается нападения.

Поэтому наша ставка — на обе забьют 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.04.