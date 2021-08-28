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    Остановит ли «Нэшвилл» «Атланту Юнайтед»?

    «Атланта Юнайтед» — «Нэшвилл». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч чемпионата MLS по футболу 28 августа 2021 года

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    «Атланта Юнайтед» идет на девятом месте
    В субботу, 28 августа, «Атланта Юнайтед» примет «Нэшвилл» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц», начнется в 22:30 по московскому времени. «Атланта Юнайтед» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 28 Августа 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.45
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Атланта Юнайтед»

    «Атланта Юнайтед» в текущем первенстве после 21 проведенного матча идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф по дополнительным показателям.

    В этом сезоне чемпион МЛС 2018 года неплохо стартовал в данном чемпионате, проиграв за первые восемь встреч только раз. Еще в этот период он дважды победил и пять игр свел вничью.

    В последующих девяти поединках первенства коллектив не побеждал.

    Все прогнозы на футбол

    Тем не менее, в четырех предыдущих матчах команда одержала четыре победы, благодаря чему вплотную приблизилась к зоне плей-офф.

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» очень удачно начал новый сезон. После 20-ти сыгранных матчей команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

    Коллектив до сих пор потерпел лишь два поражения. По этому показателю клубу из штата Теннеси на сегодя нет равных в текущей кампании.

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    • Правда, тут стоит отметить, что «Нэшвилл» еще и лидер по количеству ничьих. Такой исход в матчах с его участием был зафиксирован уже 11 раз.

    В пяти предыдущих поединках команда одержала только одну победу при трех ничьих.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

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    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Атланта Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.

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    «Атланта Юнайтед» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Нэшвилл» «Атланту Юнайтед»?
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