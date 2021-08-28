«Атланта Юнайтед»
«Атланта Юнайтед» в текущем первенстве после 21 проведенного матча идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф по дополнительным показателям.
В этом сезоне чемпион МЛС 2018 года неплохо стартовал в данном чемпионате, проиграв за первые восемь встреч только раз. Еще в этот период он дважды победил и пять игр свел вничью.
В последующих девяти поединках первенства коллектив не побеждал.
Тем не менее, в четырех предыдущих матчах команда одержала четыре победы, благодаря чему вплотную приблизилась к зоне плей-офф.
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» очень удачно начал новый сезон. После 20-ти сыгранных матчей команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Коллектив до сих пор потерпел лишь два поражения. По этому показателю клубу из штата Теннеси на сегодя нет равных в текущей кампании.
Правда, тут стоит отметить, что «Нэшвилл» еще и лидер по количеству ничьих. Такой исход в матчах с его участием был зафиксирован уже 11 раз.
В пяти предыдущих поединках команда одержала только одну победу при трех ничьих.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Атланта Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.