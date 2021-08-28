В субботу, 28 августа, «Атланта Юнайтед» примет «Нэшвилл» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на «Мерседес-Бенц», начнется в 22:30 по московскому времени. «Атланта Юнайтед» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» в текущем первенстве после 21 проведенного матча идет на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф по дополнительным показателям.

В этом сезоне чемпион МЛС 2018 года неплохо стартовал в данном чемпионате, проиграв за первые восемь встреч только раз. Еще в этот период он дважды победил и пять игр свел вничью.

В последующих девяти поединках первенства коллектив не побеждал.

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Тем не менее, в четырех предыдущих матчах команда одержала четыре победы, благодаря чему вплотную приблизилась к зоне плей-офф.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» очень удачно начал новый сезон. После 20-ти сыгранных матчей команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Коллектив до сих пор потерпел лишь два поражения. По этому показателю клубу из штата Теннеси на сегодя нет равных в текущей кампании.

Правда, тут стоит отметить, что «Нэшвилл» еще и лидер по количеству ничьих. Такой исход в матчах с его участием был зафиксирован уже 11 раз.

В пяти предыдущих поединках команда одержала только одну победу при трех ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,10.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Атланта Юнайтед» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.