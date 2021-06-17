17 июня в 17-м туре чемпионата Латвии по футболу встретятся два столичных коллектива — РФШ и «Рига». Поединок начнется в 20:00 по мск. РФШ — «Рига»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

РФШ

«Рижская футбольная школа» по итогам 13 сыгранных матчей латвийского первенства занимает первое место в турнирной таблице, имея на своем счету 32 очка.

Пока за всю турнирную дистанцию коллектив терял очки только в трех случаях, раз проиграв и два раза сыграв вничью. В остальных десяти поединках он неизменно побеждал.

К данной встрече РФШ подходит с 8-матчевой победной серией , где она пропустила всего лишь четыре гола, а в ворота своих соперников провела аж 17 мячей.

Все прогнозы на футбол

В минувшем туре команда из столицы Латвии на своей арене разгромили «Метта/ЛУ» со счетом 3:0, который идет ближе к зоне вылета.

«Рига»

У «Рига» на счету находится такое же количество набранных баллов, но она идет на строку ниже из-за худших дополнительных показателей и провела на игру больше.

«Львы» в данном чемпионате также одержали десять викторий при двух мировых и таком же количестве фиаско, оба которые с ними случились еще в конце апреля.

После того «бело-голубые» выдали 7-матчевую беспроигрышную серию , где раз сыграли вничью и добились шести выигрышных результатов. При этом за все это время они пропустили лишь три гола.

К данной игре «Рига» подходит после двух викторий, обыграв в них на своей территории команды из низов — «Метта/ЛУ» 3:0 и «Ноа» 1:0.

В первом круге РФШ разгромила «Ригу» на ее поле со счетом 3:0. В прошлом чемпионате РФШ выиграла дважды при одной победе «Риги».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа РФШ — 2.00, победа «Риги» — 2.90, ничья — 3.10.

Коллективы подходят к данной игре в очень хорошей форме, имея длительные серию без поражений. Ожидаем, что они продлят свои удачные периоды и распишут сейчас мировую.