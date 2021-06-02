2 июня в городе Плоешти национальная команда Румынии в товарищеской игре сыграет со сборной Грузии. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Румыния — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Румыния

Румыния не пробилась в финальную часть континентального первенства, проиграв на первом этапе плей-офф в гостевой игре сборной Исландии со счетом 1:2.

В прошедшей Лиге наций «желтые» также выступили неубедительно, финишировав только третьими в дивизионе Б в одной компании с Австрией, Норвегией и Северной Ирландией.

В этом году румыны провели три матча, все которые состоялись в отборочном цикле ЧМ-2022. Начали они с домашней победы над Северной Македонией со счетом 3:2, после чего проиграли в родных стенах Германии 0:1 и на выезде Армении 2:3.

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Стоит отметить, что Румыния вышла победителями из последних пяти товарищеских матчей с общим счетом 13:6.

Грузия

Сборная Грузии также имела шанс пробиться в финальную часть Евро-2020, но тоже проиграла на стадии плей-офф в финале Северной Македонии — 0:1.

В Лиге наций кавказцы финишировали на третьей строке в одном квартете с Арменией, Эстонией и македонцами, добыв одну виктории, четыре раза сыграв вничью и раз уступив.

Отборочный цикл к чемпионату мира 2022 года грузины начали с двух поражений, уступив 0:1 на выезде Швеции и дома 1:2 Испании, после чего сыграли вничью в гостях с Грецией — 1:1.

Сейчас у сборной Грузии 8-матчевая безвыигрышная серия, где было четыре фиаско и четыре мировые. В десяти последних товарищеских матчах она шесть раз победила при двух ничьих и двух поражениях.

Румыния еще никогда не проигрывала Грузии в истории противостояний, четыре раза победив и раз сыграв вничью.

Прогноз и ставка на Румыния — Грузия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Румынии предлагают — 1.71.

На викторию Грузии дают — 5.60, ничья оценена — в 3.44.

Румыния традиционно хорошо проводит товарищеские матчи, а так как в заявке грузин отсутствует Хвичи Кварацхелия, то в данном поединке отдаем победу хозяевам.