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    Румыны традиционно хорошо сыграют против грузин

    Румыния — Грузия. Прогноз и ставка (к. 1.71) на футбол, товарищеский матч, 2 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Грузия
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    Джордже Пушкаш
    2 июня в городе Плоешти национальная команда Румынии в товарищеской игре сыграет со сборной Грузии. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Румыния — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 02 Июня 2021 года
    Румыния
  • Бухарест
    •  Румыния 21:45 Грузия Грузия
  • Тбилиси
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    Коэффициенты на матч
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    Румыния

    Румыния не пробилась в финальную часть континентального первенства, проиграв на первом этапе плей-офф в гостевой игре сборной Исландии со счетом 1:2.

    В прошедшей Лиге наций «желтые» также выступили неубедительно, финишировав только третьими в дивизионе Б в одной компании с Австрией, Норвегией и Северной Ирландией.

    В этом году румыны провели три матча, все которые состоялись в отборочном цикле ЧМ-2022. Начали они с домашней победы над Северной Македонией со счетом 3:2, после чего проиграли в родных стенах Германии 0:1 и на выезде Армении 2:3.

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    Стоит отметить, что Румыния вышла победителями из последних пяти товарищеских матчей с общим счетом 13:6.

    Грузия

    Сборная Грузии также имела шанс пробиться в финальную часть Евро-2020, но тоже проиграла на стадии плей-офф в финале Северной Македонии — 0:1.

    В Лиге наций кавказцы финишировали на третьей строке в одном квартете с Арменией, Эстонией и македонцами, добыв одну виктории, четыре раза сыграв вничью и раз уступив.

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    • Отборочный цикл к чемпионату мира 2022 года грузины начали с двух поражений, уступив 0:1 на выезде Швеции и дома 1:2 Испании, после чего сыграли вничью в гостях с Грецией — 1:1.

    Сейчас у сборной Грузии 8-матчевая безвыигрышная серия, где было четыре фиаско и четыре мировые. В десяти последних товарищеских матчах она шесть раз победила при двух ничьих и двух поражениях.

    Румыния еще никогда не проигрывала Грузии в истории противостояний, четыре раза победив и раз сыграв вничью.

    Прогноз и ставка на Румыния — Грузия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Румынии предлагают — 1.71.

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    На викторию Грузии дают — 5.60, ничья оценена — в 3.44.

    Румыния традиционно хорошо проводит товарищеские матчи, а так как в заявке грузин отсутствует Хвичи Кварацхелия, то в данном поединке отдаем победу хозяевам.

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