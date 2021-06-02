В среду, 2 июня, в испанской Малаге сборная Норвегии сыграет с командой Люксембурга в товарищеском поединке. Начало — в 20:00 по мск. Норвегия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Сборная Норвегии не смогла квалифицироваться на предстоящий чемпионат Европы, проиграв на стадии плей-офф сборной Сербии по итогам дополнительного времени — 1:2.

В Лиге наций, где норвежцы выступали в дивизионе Б, они в одной компании с Австрией, Северной Ирландией и Румынией заняли второе место и не смогли повысится в классе.

За три первых тура отборочного цикла чемпионата мира «викинги» набрали шесть очков из девяти возможных, добыв выездные победы над Гибралтаром 3:0 и Черногорией 1:0, и проиграв дома Турции 0:3.

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За семь последних проведенных матчей скандинавы потерпели только два поражения, одна из которых было техническим, а также одержав пять побед.

Люксембург

Национальная команда Люксембурга прогнозируемо не попала на Евро-2020, заняв в своей отборочной группе предпоследнее место, проиграв шесть игр из восьми.

В Лиге наций дивизиона С, где соперники были намного попроще (Кипр, Азербайджан и Черногория), «львы» заняли второе место, выиграв три встречи при двух фиаско и одной ничьей.

В отборе к чемпионату мира в Катаре люксембуржцы успели провести два поединка, набрав в них три очка, обыграв в гостях на старте турнира Ирландию 1:0, а также проиграв дома 1:3 Португалии.

К слову, Люксембург проиграл пять последних товарищеских матчей, где в четырех из них не смог забить ни одного гола.

Норвегия выиграла все шесть очных матчей против Люксембурга с общим счетом 16:2.

Прогноз и ставка на Норвегия — Люксембург

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Норвегии предлагают — 1.47.

На викторию Люксембурга дают — 6.00, ничья оценена — в 4.80.

Как для «футбольного карлика», Люксембург забивает немало. И из-за того, что игра пройдет на нейтральном поле от данной игры можно ждать обмена голами.