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    «Карлик» сможет забить скандинавам?

    Норвегия — Люксембург. Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, товарищеский матч, 2 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Норвегии Прогнозы на Сборная Люксембурга
    Прогноз и ставки на Норвегия — Люксембург
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    Эрлинг Холанн
    В среду, 2 июня, в испанской Малаге сборная Норвегии сыграет с командой Люксембурга в товарищеском поединке. Начало — в 20:00 по мск. Норвегия — Люксембург: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 02 Июня 2021 года
    Норвегия
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    •  Норвегия 20:00 Люксембург Люксембург
  • Люксембург
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    Коэффициенты на матч
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    Норвегия

    Сборная Норвегии не смогла квалифицироваться на предстоящий чемпионат Европы, проиграв на стадии плей-офф сборной Сербии по итогам дополнительного времени — 1:2.

    В Лиге наций, где норвежцы выступали в дивизионе Б, они в одной компании с Австрией, Северной Ирландией и Румынией заняли второе место и не смогли повысится в классе.

    За три первых тура отборочного цикла чемпионата мира «викинги» набрали шесть очков из девяти возможных, добыв выездные победы над Гибралтаром 3:0 и Черногорией 1:0, и проиграв дома Турции 0:3.

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    За семь последних проведенных матчей скандинавы потерпели только два поражения, одна из которых было техническим, а также одержав пять побед.

    Люксембург

    Национальная команда Люксембурга прогнозируемо не попала на Евро-2020, заняв в своей отборочной группе предпоследнее место, проиграв шесть игр из восьми.

    В Лиге наций дивизиона С, где соперники были намного попроще (Кипр, Азербайджан и Черногория), «львы» заняли второе место, выиграв три встречи при двух фиаско и одной ничьей.

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    • В отборе к чемпионату мира в Катаре люксембуржцы успели провести два поединка, набрав в них три очка, обыграв в гостях на старте турнира Ирландию 1:0, а также проиграв дома 1:3 Португалии.

    К слову, Люксембург проиграл пять последних товарищеских матчей, где в четырех из них не смог забить ни одного гола.

    Норвегия выиграла все шесть очных матчей против Люксембурга с общим счетом 16:2.

    Прогноз и ставка на Норвегия — Люксембург

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Норвегии предлагают — 1.47.

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    На викторию Люксембурга дают — 6.00, ничья оценена — в 4.80.

    Как для «футбольного карлика», Люксембург забивает немало. И из-за того, что игра пройдет на нейтральном поле от данной игры можно ждать обмена голами.

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