Норвегия
Сборная Норвегии не смогла квалифицироваться на предстоящий чемпионат Европы, проиграв на стадии плей-офф сборной Сербии по итогам дополнительного времени — 1:2.
В Лиге наций, где норвежцы выступали в дивизионе Б, они в одной компании с Австрией, Северной Ирландией и Румынией заняли второе место и не смогли повысится в классе.
За три первых тура отборочного цикла чемпионата мира «викинги» набрали шесть очков из девяти возможных, добыв выездные победы над Гибралтаром 3:0 и Черногорией 1:0, и проиграв дома Турции 0:3.
За семь последних проведенных матчей скандинавы потерпели только два поражения, одна из которых было техническим, а также одержав пять побед.
Люксембург
Национальная команда Люксембурга прогнозируемо не попала на Евро-2020, заняв в своей отборочной группе предпоследнее место, проиграв шесть игр из восьми.
В Лиге наций дивизиона С, где соперники были намного попроще (Кипр, Азербайджан и Черногория), «львы» заняли второе место, выиграв три встречи при двух фиаско и одной ничьей.
В отборе к чемпионату мира в Катаре люксембуржцы успели провести два поединка, набрав в них три очка, обыграв в гостях на старте турнира Ирландию 1:0, а также проиграв дома 1:3 Португалии.
К слову, Люксембург проиграл пять последних товарищеских матчей, где в четырех из них не смог забить ни одного гола.
Норвегия выиграла все шесть очных матчей против Люксембурга с общим счетом 16:2.
Прогноз и ставка на Норвегия — Люксембург
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Норвегии предлагают — 1.47.
На викторию Люксембурга дают — 6.00, ничья оценена — в 4.80.
Как для «футбольного карлика», Люксембург забивает немало. И из-за того, что игра пройдет на нейтральном поле от данной игры можно ждать обмена голами.