В среду, 2 июня, сборная Германии дома сыграет в контрольном поединке с национальной командой Дании. Начало — в 22:00 по мск. Германия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Германия

В розыгрыше Лиги наций 2020/21 Германия заняла второе место в группе с Испанией, Швейцарией и Украиной. Немцы набрали 9 очков (разница мячей 10-13), на 2 пункта отстав от испанцев, которым проиграли 0:6.

В стартовом матче отбора ЧМ-2022 подопечные Йоахима Лева дома разгромили Исландию (3:0), а потом не без труда одолели на выезде Румынию (1:0)

В последнем матче Бундестим неожиданно проиграла на своем поле Северной Македонии (1:2), пропустив первыми, сравняв благодаря пенальти, и снова пропустив на 85-й минуте.

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Йоахим Лев вызвал в сборную Германии среди прочих защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса и нападающего «Баварии» Томаса Мюллера, которые не играли за национальную команду с ноября 2018 года.

Дания

В Лиге наций дивизиона А «алая гвардия» стала второй в своем квартете, пропустив вперед себя только Бельгию, но опередив Англию и Исландию, проиграв дважды за шесть матчей и три раза победив.

Отборочный цикл ЧМ датчане начале блестяще, забив в трех играх 14 голов и не пропустив ни одного. Сперва они в гостях переиграли 2:0 Израиль, а затем дома разгромили 8:0 Молдавию.

В последнем матче сборная Дании на выезде разгромила команду Австрии (4:0). В трех мартовских матчах по два мяча забили Каспер Дольберг (23 года), Миккель Дамсгор (20 лет) и Андреас Ольсен (21 год).

В каждой линии датской команды есть звездный игрок из топ-клуба: Кристиан Эриксен, Мартин Брэйтуэйт, Каспер Шмейхель, Симон Кьер, Томас Дилэйни, Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Прогноз и ставка

На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.14, на ничью в основное время — 3.40, а на победу Дании — 3.60.

Команды трижды встречались в новейшей истории. В финальном раунде ЧЕ-2012 Германия победила — 2:1. А оба товарищеских матча, в 2010 и 2017 — закончились вничью (2:2 и 1:1 соответственно).

Датчане ярко начали год, но Германия более серьезный соперник, чем те, что у них были. Правда и немцы в последнее время уже не те. Прогнозируем, что Германия не проиграет дома .