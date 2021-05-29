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    «Бригада» прервет свою негативную серию?

    «Коламбус Крю» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол, МЛС, 29 мая 2021 года

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    «Торонто» — «Коламбус Крю»
    В очередном поединке регулярного чемпионата МЛС «Коламбус Крю» в родных пенатах примет «Торонто». Встреча состоится 29 мая, начало — в 22:00 по мск. «Коламбус Крю» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коламбус Крю»

    «Коламбус Крю», ставший в прошлом сезоне победителем МЛС, обыграв в финале «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:0, в текущем первенстве идет пока только восьмым на Востоке.

    В шести проведенных встречах данной компании «бригада» набрала всего восемь баллов, добившись двух викторий при двух мировых исходах и таком же количестве фиаско.

    Стартовали «желто-черные» с двух мировых подряд, после чего добились первой виктории в сезоне, одолев на своей территории «ДС Юнайтед» со счетом 3:1.

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    Затем «Коламбус Крю» поочередно в гостях уступил своему предстоящему противнику (0:2) и «Нью-Инглэнд Революшн» (0:1), а в прошлом туре нанес выездное поражение «Нью-Йорк Сити» — 2:1.

    «Торонто»

    В минувшем сезоне «Торонто» финишировал на втором месте в Восточной конференции, пробившись в плей-офф. Однако там на первой же стадии проиграл «Нэшвиллу» (0:1 ОТ).

    После шести туров текущей компании «красные» заработали всего лишь пять пунктов, позволяющие им находится на 12 позиции на Востоке, уступая три балла зоне плей-офф.

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    • Начал текущий чемпионат канадский коллектив с 3-матчевой безвыигрышной серии, в которой дважды проиграл и еще одну встречу закончил мировым исходом.

    Затем «Торонто» добыл единственную победу в сезоне, обыграв своего предстоящего противника (2:0), после чего расписал выездную мировую с «Нью-Йорк Сити» (1:1) и потерпел фиаско от «Орландо» (0:1) в гостях.

    В трех последних очных играх этих клубов неизменно побеждал «Торонто» — 1:0, 3:1 и 2:0. Правда, все эти игры прошли в Канаде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коламбус Крю» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Торонто» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.52.

    Прогнозируем, что «Коламбус» наконец-то прервет негативную серию с «Торонто», добившись на этот раз победы.

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