«Коламбус Крю»
«Коламбус Крю», ставший в прошлом сезоне победителем МЛС, обыграв в финале «Сиэтл Саундерс» со счетом 3:0, в текущем первенстве идет пока только восьмым на Востоке.
В шести проведенных встречах данной компании «бригада» набрала всего восемь баллов, добившись двух викторий при двух мировых исходах и таком же количестве фиаско.
Стартовали «желто-черные» с двух мировых подряд, после чего добились первой виктории в сезоне, одолев на своей территории «ДС Юнайтед» со счетом 3:1.
Затем «Коламбус Крю» поочередно в гостях уступил своему предстоящему противнику (0:2) и «Нью-Инглэнд Революшн» (0:1), а в прошлом туре нанес выездное поражение «Нью-Йорк Сити» — 2:1.
«Торонто»
В минувшем сезоне «Торонто» финишировал на втором месте в Восточной конференции, пробившись в плей-офф. Однако там на первой же стадии проиграл «Нэшвиллу» (0:1 ОТ).
После шести туров текущей компании «красные» заработали всего лишь пять пунктов, позволяющие им находится на 12 позиции на Востоке, уступая три балла зоне плей-офф.
Начал текущий чемпионат канадский коллектив с 3-матчевой безвыигрышной серии, в которой дважды проиграл и еще одну встречу закончил мировым исходом.
Затем «Торонто» добыл единственную победу в сезоне, обыграв своего предстоящего противника (2:0), после чего расписал выездную мировую с «Нью-Йорк Сити» (1:1) и потерпел фиаско от «Орландо» (0:1) в гостях.
В трех последних очных играх этих клубов неизменно побеждал «Торонто» — 1:0, 3:1 и 2:0. Правда, все эти игры прошли в Канаде.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коламбус Крю» предлагают — 2.18.
На викторию «Торонто» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.52.
Прогнозируем, что «Коламбус» наконец-то прервет негативную серию с «Торонто», добившись на этот раз победы.