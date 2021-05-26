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    «Сан-Паулу» фаворит лишь на бумаге

    «Сан-Паулу» — «Спортинг Кристалл». Прогноз (к. 1.87) и ставки на Кубка Либертадорес 26 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Спортинг Кристалл»
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    Луан Сантос
    В матче 6 тура групповой стадии Кубка Либертадорес «Сан-Паулу» примет «Спортинг Кристалл». Пройдет встреча на стадионе «Морумби» 26 мая. Стартовый свисток прозвучит в 03:30 мск. «Сан-Паулу» — «Спортинг Кристалл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Паулу»

    Для «Сан-Паулу» эта игра ничего не решает. Команда уже квалифицировалась в следующий раунд. У нее 8 очков (2 место), которые позволяют быть вне зоны досягаемости для соперника.

    В последних матчах у бразильцев были трудности. Они не смогли обыграть «Расинг» (0:0) и разошлись миром с аутсайдером «Рентистасом» (1:1). В пятом туре хозяева потерпели поражение от «Расинга» (0:1).

    Всего в мае команда провела уже 8 поединков и только 2 из них она выиграла.

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    Перед этой встречей «Сан-Паулу» сыграл вничью с «Палмейрасом» (0:0) в чемпионате Бразилии.

    «Спортинг Кристалл»

    Для гостей это важная встреча, поскольку даже ничья может лишить их шансов на дальнейшее участие в международных кубках.

    Сейчас «Спортинг Кристалл» проходит в Южноамериканский кубок. Клуб имеет 4 очка, но «Рентистас» всего в одном пункте.

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    • В турнире коллектив имеет лишь одну победу, которую он одержал в прошлом туре, обыграв «Рентистас» 2:0.

    До этого перуанцы проиграли «Сан-Паулу» 0:3, дважды уступили «Расингу» (0:2 и 1:2), а также сыграли по нулям с аутсайдером группы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не дают «Спортингу» практически никаких шансов — 1.33 и 8.90 соответственно. На ничью в матче они предлагают поставить 5.30.

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    Как бы там ни было, у гостей есть мотивация, а хозяева в последнее время мало побеждают. В трех прошлых турах бразильцы забили всего один гол и ни разу не выиграли.

    При таком раскладе, мы предлагаем поставить на то, что «Спортинг» не проиграет с отрывом более чем в один гол. Ставка — Ф2 (+1.5) за 1.87.

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