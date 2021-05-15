«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 15 мая, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» с 44 очками идет на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, уже решив свои задачи на сезон, и поэтому просто доигрывает сезон.

В предыдущем туре коллектив вернулся на победный путь, разгромив на выезде «Кельн» с результатом 4:1.

«Бразильцы из Брайсгау» в своей предпоследней на сегодня встрече потерпели выездное поражение от «Герты» со счетом 0:3, а ранее они обыграли на своем поле «Шальке» (4:0) и сыграли в гостях вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Перед этим коллектив уступил в четырех из пяти встреч при одном победном матче. Отметим, что три из неудачных результатов пришлись на выездные встречи.

«Бавария»

«Бавария» уже досрочно стала чемпионом Бундеслиги. Мюнхенская супермашина оформила очередной титул еще в прошлом туре.

За два тура до финиша «Бавария» опережает «Лейпциг» на 10 очков, хотя долгое время в борьбе за серебряную салатницу была интрига.

«Ротен» могли все решить еще в позапрошлом туре, но неожиданно проиграли в гостях «Майнцу» (1:2). Это был один из тех случаев, когда у команда Ханса-Дитера Флика просто не пошла игра.

К слову, рулевой немецкого гранда проводит свой предпоследний поединок у руля команды перед своим уходом.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30.

Успех хозяев поля оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,10.