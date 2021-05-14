В пятницу, 14 мая, в Барселоне местный «Эспаньол» сыграет с «Картахеной» в стартовом поединке 39-го тура Сегунды. Поединок начнется в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Картахена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» уже официально вернулся в Примеру . Коллектив за четыре тура до финиша идет во главе турнирной таблицы, опережая вторую строку на шесть баллов.

Команда из Барселоны не уступает уже на протяжении 15 игр чемпионата, где она шесть раз сыграла вничью и девять встреч выиграла. При этом в пяти случаях с разгромным счетом.

В минувшем туре первенства «попугаи» на выезде расписали мировую с «Сарагосой» со счетом 0:0, а немного ранее они в родных стенах поочередно разгромили «Лас-Пальмас» (4:0) и «Малагу» (3:0).

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Каталонцы в родных стенах набрали 47 очка из 78, выиграв 15 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 40:9.

«Картахена»

«Картахене» еще предстоит отстаивать свое место в Сегунде. Сейчас она идет на 16 строке в турнирной таблице, но зону вылета опережает всего лишь на одно очко .

Финишный отрезок «эфесы» проводят в целом неплохо, проиграв только раз за последние восемь встреч чемпионата, уступив пару туров тому назад на выезде «Фуэнлабраде» со счетом 1:2.

Еще в этот период команда четыре поединка завершила мировыми результатами и три раза выходила победителем. В минувшем туре она в родных стенах справилась с «Кастельоном» — 1:0.

Вне родных стен «Картахена» набрала всего 15 очков из 42 общих, выиграв три поединка, шесть раз сыграв вничью и потерпев аж десять поражений, разница мячей составляет 14:27.

В первом круге «Эспаньол» одолел «Картахену» на ее арене со счетом 3:1.

Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Картахена»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.63, победа «Картахены» — 5.85, ничья — 3.82.

После завоевания путевки в элиту, «попугаи» наверняка будут немного расслаблены и могут пропустить от претендента на вылет, как впрочем и забьют. Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.