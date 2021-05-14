«Эспаньол»
«Эспаньол» уже
Команда из Барселоны не уступает уже на протяжении 15 игр чемпионата, где она шесть раз сыграла вничью и девять встреч выиграла. При этом в пяти случаях с разгромным счетом.
В минувшем туре первенства «попугаи» на выезде расписали мировую с «Сарагосой» со счетом 0:0, а немного ранее они в родных стенах поочередно разгромили «Лас-Пальмас» (4:0) и «Малагу» (3:0).
Каталонцы в родных стенах набрали 47 очка из 78, выиграв 15 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 40:9.
«Картахена»
«Картахене» еще предстоит отстаивать свое место в Сегунде. Сейчас она идет на 16 строке в турнирной таблице, но
Финишный отрезок «эфесы» проводят в целом неплохо,
Еще в этот период команда четыре поединка завершила мировыми результатами и три раза выходила победителем. В минувшем туре она в родных стенах справилась с «Кастельоном» — 1:0.
Вне родных стен «Картахена» набрала всего 15 очков из 42 общих, выиграв три поединка, шесть раз сыграв вничью и потерпев аж десять поражений, разница мячей составляет 14:27.
В первом круге «Эспаньол» одолел «Картахену» на ее арене со счетом 3:1.
Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Картахена»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.63, победа «Картахены» — 5.85, ничья — 3.82.
После завоевания путевки в элиту, «попугаи» наверняка будут немного расслаблены и могут пропустить от претендента на вылет, как впрочем и забьют. Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да.