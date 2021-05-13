В четверг, 13 мая, «Гронинген» на своем поле примет «АЗ Алкмар» в рамках 33-го тура нидерландской Эредивизи. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эйроборг», начнется в 15:30 по московскому времени. «Гронинген» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гронинген»

«Гронинген» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи, имея на своем счету 49 очков.

Команда Данни Бейса в национальном первенстве одержала 14 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

На минувших выходных «бело-зеленая армия» разгромила «Эммен» (4:0), прервав серию поражений, во время которой она уступила «Спарте» (1:2), ПСВ (0:1) и «Херенвену» (0:2).

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В лазарете «Гронингена» находятся Габриэль Гудмундссон, Сэм Шрек и Вессель Даммерс.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по футболу с 67 набранными баллами.

На счету «сырных фермеров» 20 побед, семь ничьих и пять поражений в 32 сыгранных турах.

В семи последних матчах подопечные Паскаля Янсена одержали шесть побед, проиграв за этот период только «Аяксу» (0:2). В предыдущем туре они расправились с «Фортуной» (1:0).

В команде из Алкмара травмы залечивают Тен Копмейнерс, Ренс ван дер Вахт и Пантелис Хацидиакос. Дисквалификацию отбывает Рамон Леувин.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «АЗ Алкмар» — 1.60, победа «Гронингена» — 5.80, ничья — 4.20.

Некоторые проблемы в обороне «сырных фермеров» добавляют оптимизма «бело-зеленой армии» перед очной встречей.

Впрочем, нам кажется, что даже без Копмейнерса подопечные Паскаля Янсена уедут из Гронингена с тремя очками, поскольку они набрали хорошую форму, за счет которой надеются выйти в Лигу чемпионов. Наш прогноз и ставка — «победа "АЗ Алкмар" с форой -1» за 1.95.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.77. «Гронинген», скорее всего, забьет, так что гостям придется отвечать минимум двумя мячами.