«Гронинген»
«Гронинген» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи, имея на своем счету 49 очков.
Команда Данни Бейса в национальном первенстве одержала 14 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
На минувших выходных «бело-зеленая армия» разгромила «Эммен» (4:0), прервав серию поражений, во время которой она уступила «Спарте» (1:2), ПСВ (0:1) и «Херенвену» (0:2).
В лазарете «Гронингена» находятся Габриэль Гудмундссон, Сэм Шрек и Вессель Даммерс.
«АЗ Алкмар»
«АЗ Алкмар» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по футболу с 67 набранными баллами.
На счету «сырных фермеров» 20 побед, семь ничьих и пять поражений в 32 сыгранных турах.
В семи последних матчах подопечные Паскаля Янсена одержали шесть побед, проиграв за этот период только «Аяксу» (0:2). В предыдущем туре они расправились с «Фортуной» (1:0).
В команде из Алкмара травмы залечивают Тен Копмейнерс, Ренс ван дер Вахт и Пантелис Хацидиакос. Дисквалификацию отбывает Рамон Леувин.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «АЗ Алкмар» — 1.60, победа «Гронингена» — 5.80, ничья — 4.20.
Некоторые проблемы в обороне «сырных фермеров» добавляют оптимизма «бело-зеленой армии» перед очной встречей.
Впрочем, нам кажется, что даже без Копмейнерса подопечные Паскаля Янсена уедут из Гронингена с тремя очками, поскольку они набрали хорошую форму, за счет которой надеются выйти в Лигу чемпионов. Наш прогноз и ставка — «победа "АЗ Алкмар" с форой -1» за 1.95.
Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.77. «Гронинген», скорее всего, забьет, так что гостям придется отвечать минимум двумя мячами.