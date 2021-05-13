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    Продолжит ли «АЗ Алкмар» борьбу за путевку в Лигу чемпионов?

    «Гронинген» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 13 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гронинген» — «АЗ Алкмар»
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    В четверг, 13 мая, «Гронинген» на своем поле примет «АЗ Алкмар» в рамках 33-го тура нидерландской Эредивизи. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эйроборг», начнется в 15:30 по московскому времени. «Гронинген» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 13 Мая 2021 года
    Гронинген
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Гронинген 15:30 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
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    «Гронинген»

    «Гронинген» занимает седьмое место в турнирной таблице Эредивизи, имея на своем счету 49 очков.

    Команда Данни Бейса в национальном первенстве одержала 14 побед, семь раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

    На минувших выходных «бело-зеленая армия» разгромила «Эммен» (4:0), прервав серию поражений, во время которой она уступила «Спарте» (1:2), ПСВ (0:1) и «Херенвену» (0:2).

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    В лазарете «Гронингена» находятся Габриэль Гудмундссон, Сэм Шрек и Вессель Даммерс.

    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Нидерландов по футболу с 67 набранными баллами.

    На счету «сырных фермеров» 20 побед, семь ничьих и пять поражений в 32 сыгранных турах.

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    • В семи последних матчах подопечные Паскаля Янсена одержали шесть побед, проиграв за этот период только «Аяксу» (0:2). В предыдущем туре они расправились с «Фортуной» (1:0).

    В команде из Алкмара травмы залечивают Тен Копмейнерс, Ренс ван дер Вахт и Пантелис Хацидиакос. Дисквалификацию отбывает Рамон Леувин.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «АЗ Алкмар» — 1.60, победа «Гронингена» — 5.80, ничья — 4.20.

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    Некоторые проблемы в обороне «сырных фермеров» добавляют оптимизма «бело-зеленой армии» перед очной встречей.

    Впрочем, нам кажется, что даже без Копмейнерса подопечные Паскаля Янсена уедут из Гронингена с тремя очками, поскольку они набрали хорошую форму, за счет которой надеются выйти в Лигу чемпионов. Наш прогноз и ставка — «победа "АЗ Алкмар" с форой -1» за 1.95.

    Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 1.77. «Гронинген», скорее всего, забьет, так что гостям придется отвечать минимум двумя мячами.

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