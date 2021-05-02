«Леганес»
«Леганес» с 61 набранным баллом разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись на шесть пунктов от седьмой строки, не дающей право на плей-офф.
В своей последней проведенной игре «зелено-белые» обыграли в гостях «Алькоркон» со счетом 2:1, тем самым прервав 2-матчевую безвыигрышную серию, в которой раз уступили и раз сыграли вничью.
У коллектива из пригорода Мадрида вторая домашняя статистика в лиге. Он выиграл 13 поединков, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 24:12.
«Спортинг» Хихон
«Спортинг» по итогам 36 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 57 очков, уступая четыре очка своему предстоящему сопернику.
Клуб из Хихона
А перед этим у «красно-белых» была 3-матчевая проигрышная серия. В этот период они в гостях потерпели фиаско от «Тенерифе» (0:1), а также дома проиграли «Мирандесу» (1:2) и «Овьедо» (0:1).
Вне родных стен «Спортинг» в текущей Сегунде разжился всего 23 очками, выиграв шесть встреч, семь раз уступив и завершив пять игр вничью, разница мячей — 15:15.
В первом круге эти клубы в Хихоне расписали мировую со счетом 1:1
Прогноз и ставка на «Леганес» — «Спортинг» Хихон
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.23.
На викторию «Спортинга» дают — 3.98, ничья оценена — в 2.88.
Хотя в последнее время поединки этих команд проходят и малорезультативно, но пару мячей от их очного противостояния вполне можно ожидать. Наш прогноз — ТБ 1,5.