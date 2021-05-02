В воскресенье, 2 мая, в 37-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сразится с хихонским «Спортингом». Начало игры — в 19:15 по мск. «Леганес» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес» с 61 набранным баллом разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись на шесть пунктов от седьмой строки, не дающей право на плей-офф.

Весенний отрезок чемпионата не особо хорошо дался «огурцам» . За девять сыгранных встреч они добились всего трех викторий, трижды сыграли вничью и потерпели такое же количество фиаско.

В своей последней проведенной игре «зелено-белые» обыграли в гостях «Алькоркон» со счетом 2:1, тем самым прервав 2-матчевую безвыигрышную серию, в которой раз уступили и раз сыграли вничью.

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У коллектива из пригорода Мадрида вторая домашняя статистика в лиге. Он выиграл 13 поединков, два раза сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 24:12.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» по итогам 36 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 57 очков, уступая четыре очка своему предстоящему сопернику.

Клуб из Хихона не может победить на протяжении последних четырех встреч чемпионата. В минувшем туре он сыграл на выезде вничью с «Сарагосой» со счетом 0:0.

А перед этим у «красно-белых» была 3-матчевая проигрышная серия. В этот период они в гостях потерпели фиаско от «Тенерифе» (0:1), а также дома проиграли «Мирандесу» (1:2) и «Овьедо» (0:1).

Вне родных стен «Спортинг» в текущей Сегунде разжился всего 23 очками, выиграв шесть встреч, семь раз уступив и завершив пять игр вничью, разница мячей — 15:15.

В первом круге эти клубы в Хихоне расписали мировую со счетом 1:1

Прогноз и ставка на «Леганес» — «Спортинг» Хихон

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.23.

На викторию «Спортинга» дают — 3.98, ничья оценена — в 2.88.

Хотя в последнее время поединки этих команд проходят и малорезультативно, но пару мячей от их очного противостояния вполне можно ожидать. Наш прогноз — ТБ 1,5.