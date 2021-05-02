«Балтика»
«Балтика» еще имеет шансы зацепиться за стыки. Нынешнее 6 место с отставанием от «Алании» 6 очков — такова нынешняя диспозиция калининградцев.
Именно этот поединок — шанс «Балтики» сократить гандикап. Вот только для этого нужно непременно побеждать.
В минувшем туре «Балтика» проиграла. «Нефтехимик» известен своим характером, и сумел переиграть калининградцев (2:1).
«Балтика» имеет довольно длительную историю противостояний с «Аланией». Правда, в шести последних очных встречах выигрывали исключительно владикавказцы.
«Алания»
«Алания» в минувшем туре еще раз показала свою агрессию в атаке. Дома были обыграны молодые краснодарцы (3:1).
Весенний цикл «Алания» проводит не так мощно, как осенний. Сейчас команда занимает 4 место в турнирной таблице, имея приятный пятиочковый гандикап от «Торпедо».
В 39 сыгранных поединках осетины забили 72 мяча. Команда Спартака Гогниева верна заветам своего наставника.
В Калининград осетины едут за очками. «Алании» нужно хотя бы не уступить, и тогда желанные стыковые матчи станут реальностью.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Алания» за 2.75, на ничью за 2.70, а на «Балтику» — за 3.00.
Хозяева еще борются за выход в стыки, и именно этот поединок является ключевым.
«Алания» любит и умеет атаковать, вот и на сей раз быстро пойдет вперед.
Атака гостей действует агрессивно, и на сей раз быстро добьется своего. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.93.