28 апреля в рамках 39-го тура первенства первой российской лиги в Брянске местное «Динамо» сыграет с московским «Велесом». Поединок начнется в 18:00 по мск. «Динамо» Брянск — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брянск

«Динамо» сейчас находится в зоне вылета, на 20 месте. У коллектива только 29 набранных балла и оно не сможет уже добраться до 16 безопасной строки.

Весеннюю часть чемпионата брянский клуб начал с гостевой мировой против дубля «Спартака», сыграв 0:0, после чего он проиграл в шести поединках подряд, забив в них только два гола при 14 пропущенных.

После чего коллектив в других четырех поединках два раза уступил и раз играл вничью, а также дважды победил. В минувшем туре чемпионата динамовцы проиграли в Калининграде «Балтике» со счетом 0:2.

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах в текущем розыгрыше ФНЛ «Динамо» одержало шесть викторий, один поединок свело вничью и потерпело 12 неудач, разница забитых и пропущенных — 13:29.

«Велес»

«Велес» довольно-таки неплохо проводит дебютный свой сезон в ФНЛ. За четыре тура до конца первенства он с 62 очками находится на седьмой позиции, проигрывая восемь баллов зоне плей-офф.

В периоде последних пяти встреч чемпионата коллектив из Москвы потерпел только одно фиаско, проиграв в гостях «Нижнему Новгороду» (0:1), претендующий на прямой билет в РПЛ.

В своей последней проведенной игре столичная команда на своей арене обыграла омский «Иртыш» (2:1), а ранее она поделила очки с «Томью» (0:0) и обыграла «Чертаново» (4:2) в гостях.

В выездных встречах «Велес» в этом турнире смог добыть восемь викторий, шесть раз проиграл и четыре встречи свел вничью, разница забитых и пропущенных — 20:19.

Игра первого круга принесла домашнюю победу «Велесу» со счетом 2:1

Прогноз и ставка на «Динамо» Брянск — «Велес»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Велеса» предлагают — 1.81.

На викторию «Динамо» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.35.

Оба коллектива уже доигрывают сезон, поэтому от них стоит ждать открытой игры с забитыми голами. Наш прогноз — обе забьют: да.