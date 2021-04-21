«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках перенесенного матча 29-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет 21 апреля, начало — в 20:00 мск. «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

В день, когда 12 клубов-бунтарей объявили о создании европейской Суперлиги, «Тоттенхэм» избавился от Жозе Моуринью. Провалив практически все, что можно было, лондонский клуб разорвал с португальцем действующий контракт, несмотря на существенную компенсацию. «Особенный» получит около 30 миллионов евро.

Интересно, что «Тоттенхэм» тоже оказался в числе тех, кто решил устроить футбольную революцию. И некоторые СМИ даже поспешили написать, что Моуринью отказался выходить на тренировку в знак протеста против участия клуба в этой истории.

Но на самом деле все гораздо проще. Моуринью уволили из-за результатов, к Суперлиге это решение не имеет никакого отношения.

Жозе оставил «Тоттенхэм» на шестом месте в таблице АПЛ, практически без шансов на попадание в топ-4. Впрочем, теперь, когда «Тоттенхэм» ждет запуска европейской Суперлиги, для него это не так уж и важно.

Все прогнозы на АПЛ

В пяти предыдущих турах АПЛ «Тоттенхэм» одержал только одну победу.

«Саутгемптон»

Тем временем «Саутгемптон» в минувшее воскресенье проиграл «Лестеру» в полуфинале Кубка Англии. Это был последний шанс «святых» сделать текущий сезон максимально успешным, но соперник оказался чересчур крепким.

В АПЛ «Саутгемптон» обезопасил себя от вылета благодаря очень удачному выступления в первой половине сезона. После Нового года команда Ральфа Хазенхюттля демонстрирует ужасные результаты.

Чуть-чуть лучше стало только весной. В пяти предыдущих турах «Саутгемптон» дважды выиграл и трижды уступил, а перед этим была кошмарная серия из девяти матчей без побед, в которую уместились восемь поражений.

«Саутгемптон» проиграл семь из восьми предыдущих матчей АПЛ в гостях.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Саутгемптона» — за 4.65.

Как ни крути, а «Тоттенхэму» без Моуринью, скорее всего, будет лучше. Они явно не подходили друг другу. Команда с таким подбором атакующих игроков действовала чересчур осторожно, и это только вредило ей.

К ближайшему матчу «шпоры» готовятся под руководством тренера молодежной команды Райана Мейсона, который наверняка слегка подкорректирует тактические наработки «Особенного».

Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 2,5 за 2.62. «Саутгемптон» попадет под горячую руку.