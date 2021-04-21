«Тоттенхэм»
В день, когда 12 клубов-бунтарей объявили о создании европейской Суперлиги, «Тоттенхэм» избавился от Жозе Моуринью. Провалив практически все, что можно было, лондонский клуб разорвал с португальцем действующий контракт, несмотря на существенную компенсацию. «Особенный» получит около 30 миллионов евро.
Интересно, что «Тоттенхэм» тоже оказался в числе тех, кто решил устроить футбольную революцию. И некоторые СМИ даже поспешили написать, что Моуринью отказался выходить на тренировку в знак протеста против участия клуба в этой истории.
Но на самом деле все гораздо проще. Моуринью уволили из-за результатов, к Суперлиге это решение не имеет никакого отношения.
Жозе оставил «Тоттенхэм» на шестом месте в таблице АПЛ, практически без шансов на попадание в топ-4. Впрочем, теперь, когда «Тоттенхэм» ждет запуска европейской Суперлиги, для него это не так уж и важно.
В пяти предыдущих турах АПЛ «Тоттенхэм» одержал только одну победу.
«Саутгемптон»
Тем временем «Саутгемптон» в минувшее воскресенье проиграл «Лестеру» в полуфинале Кубка Англии. Это был последний шанс «святых» сделать текущий сезон максимально успешным, но соперник оказался чересчур крепким.
В АПЛ «Саутгемптон» обезопасил себя от вылета благодаря очень удачному выступления в первой половине сезона. После Нового года команда Ральфа Хазенхюттля демонстрирует ужасные результаты.
Чуть-чуть лучше стало только весной. В пяти предыдущих турах «Саутгемптон» дважды выиграл и трижды уступил, а перед этим была кошмарная серия из девяти матчей без побед, в которую уместились восемь поражений.
«Саутгемптон» проиграл семь из восьми предыдущих матчей АПЛ в гостях.
Прогноз и ставка
На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Саутгемптона» — за 4.65.
Как ни крути, а «Тоттенхэму» без Моуринью, скорее всего, будет лучше. Они явно не подходили друг другу. Команда с таким подбором атакующих игроков действовала чересчур осторожно, и это только вредило ей.
К ближайшему матчу «шпоры» готовятся под руководством тренера молодежной команды Райана Мейсона, который наверняка слегка подкорректирует тактические наработки «Особенного».
Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 2,5 за 2.62. «Саутгемптон» попадет под горячую руку.