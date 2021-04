«Тоттенхэм» подтвердил отставку Моуринью

сообщил на своем официальном сайте об увольнениис поста главного тренера команды.

Вместе с Моуринью «Тоттенхэм» также покидают его помощники.

В понедельник футболисты «Тоттенхэма» тренировались под руководством наставника молодежной команды Райана Мейсона. Имя нового главного тренера будет названо в ближайшее время.

Решение связано с результатами команды. Ранее «Тоттенхэм» вылетел из Лиги Европы и Кубка Англии, а в Премьер-лиге после 31 тура занимает только шестое место.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. В прошлом сезоне лондонский клуб под руководством португальского тренера занял шестое место в АПЛ.

Напомним, «Тоттенхэм» вошел в состав участников европейской Суперлиги, о создании которой было объявлено в ночью с 18 на 19 апреля.

