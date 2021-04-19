«Кайрат»
«Кайрат» в компании с «Астаной», «Таразом» и «Тоболом» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. У всех четырех команд в активе по 11 пунктов.
Причем алмаатинцы лишь в минувшем туре потеряли два очка. В поединке с «Каспием» победителя не было выявлено (1:1).
Матчи против «Тобола» никому не даются просто. Однако в пяти последних поединках «Кайрату» удалось добыть четыре виктории.
Нынешний сезон начался розыгрышем Суперкубка Казахстана, в полуфинале которого как раз сошлись эти соперники. Основное время завершилась вничью (3:3), но в серии пенальти удачливее оказались игроки «Тобола».
«Тобол»
«Тобол» идет вровень с признанными грандами местного футбола. Причем команда уже завоевала Суперкубок Казахстана, поочередно в серии пенальти одолев и «Кайрат», и «Астану».
В активе у команды сейчас 11 набранных очков. Причем забивает «Тобол» с заметным скрипом — лишь 7 голов в 5 матчах.
«Тобол» в минувшем туре добыл важнейшие очки. Дома команда сумела одолеть скромный «Кайсар» со счетом 1:0.
Разумеется, «Тобол» даст бой кому угодно. Да и вообще, команда способна сотворить сенсацию в чемпионате. Особенно если учесть, что оборона «Тобола» практически безгрешна (всего 2 пропущенных мяча).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 2.16, на ничью за 3.22, а на «Тобол» — за 3.07
Хозяева борются за чемпионский титул, к тому же потеряли очки в минувшем туре.
«Тобол» весьма надежен в обороне, да и в таблице идет вровень с лидерами.
Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке, дабы оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.72