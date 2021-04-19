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    Голевой бартер «Кайрата» с «Тоболом»?

    «Кайрат» — «Тобол». Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Казахстана, 19 апреля 2021 года

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    «Кайрат» сыграет на своем поле с «Тоболом» в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 16:00 мск. «Кайрат» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кайрат»

    «Кайрат» в компании с «Астаной», «Таразом» и «Тоболом» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. У всех четырех команд в активе по 11 пунктов.

    Причем алмаатинцы лишь в минувшем туре потеряли два очка. В поединке с «Каспием» победителя не было выявлено (1:1).

    Матчи против «Тобола» никому не даются просто. Однако в пяти последних поединках «Кайрату» удалось добыть четыре виктории.

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    Нынешний сезон начался розыгрышем Суперкубка Казахстана, в полуфинале которого как раз сошлись эти соперники. Основное время завершилась вничью (3:3), но в серии пенальти удачливее оказались игроки «Тобола».

    «Тобол»

    «Тобол» идет вровень с признанными грандами местного футбола. Причем команда уже завоевала Суперкубок Казахстана, поочередно в серии пенальти одолев и «Кайрат», и «Астану».

    В активе у команды сейчас 11 набранных очков. Причем забивает «Тобол» с заметным скрипом — лишь 7 голов в 5 матчах.

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    • «Тобол» в минувшем туре добыл важнейшие очки. Дома команда сумела одолеть скромный «Кайсар» со счетом 1:0.

    Разумеется, «Тобол» даст бой кому угодно. Да и вообще, команда способна сотворить сенсацию в чемпионате. Особенно если учесть, что оборона «Тобола» практически безгрешна (всего 2 пропущенных мяча).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кайрат» за 2.16, на ничью за 3.22, а на «Тобол» — за 3.07

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    Хозяева борются за чемпионский титул, к тому же потеряли очки в минувшем туре.

    «Тобол» весьма надежен в обороне, да и в таблице идет вровень с лидерами.

    Обе команды наверняка будут искать счастье в атаке, дабы оторваться от преследователей. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.72

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