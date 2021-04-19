«Актобе»
«Актобе» после пяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на пятом месте.
Команда Алексея Баги еще ни разу не разу не проигрывала в новом чемпионате. В прошлом туре «Актобе» обыграл в гостях «Кызылжар» (2:1).
Перед этим же у «Актобе» был сумасшедший матч против «Ордабасы», завершившийся вничью 4:4.
В пяти матчах «Актобе» забил 11 мячей.
«Шахтер»
Тем временем «Шахтер» провалил начало сезона. После победы над «Атырау» в первом туре клуб из Караганды потерпел четыре поражения кряду.
При этом у «Шахтера» до сих пор нет набранных очков. Федерация футбола Казахстана сняла с команды Али Алиева три очка еще перед стартом чемпионата.
«Шахтер» проиграл «Ордабасы», «Кызылжару», «Таразу» и «Акжайыку», пропустив в общей сложности десять мячей.
Прогноз и ставка
На «Актобе» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Шахтера» — за 4.10.
Очевидно, что у гостей сейчас не в порядке. Четыре поражения кряду явно свидетельствуют о проблемах в игре.
Ставка — победа «Актобе» за 1.83.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Актобе» больше 1,5 за 2.02.