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    «Актобе» продлит серию поражений «Шахтера»?

    «Актобе» — «Шахтер» Караганда. Прогноз (к. 1.83) и ставки на чемпионат Казахстана 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Шахтер» Караганда
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    «Шахтер» потерпел четыре поражения кряду
    «Актобе» сыграет на своем поле с карагандинским «Шахтером» в рамках шестого тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:00 мск. «Актобе» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Актобе»

    «Актобе» после пяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на пятом месте.

    Команда Алексея Баги еще ни разу не разу не проигрывала в новом чемпионате. В прошлом туре «Актобе» обыграл в гостях «Кызылжар» (2:1).

    Перед этим же у «Актобе» был сумасшедший матч против «Ордабасы», завершившийся вничью 4:4.

    В пяти матчах «Актобе» забил 11 мячей.

    «Шахтер»

    Тем временем «Шахтер» провалил начало сезона. После победы над «Атырау» в первом туре клуб из Караганды потерпел четыре поражения кряду.

    При этом у «Шахтера» до сих пор нет набранных очков. Федерация футбола Казахстана сняла с команды Али Алиева три очка еще перед стартом чемпионата.

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    «Шахтер» проиграл «Ордабасы», «Кызылжару», «Таразу» и «Акжайыку», пропустив в общей сложности десять мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Актобе» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Шахтера» — за 4.10.

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    Очевидно, что у гостей сейчас не в порядке. Четыре поражения кряду явно свидетельствуют о проблемах в игре.

    Ставка — победа «Актобе» за 1.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Актобе» больше 1,5 за 2.02.

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