«Актобе» сыграет на своем поле с карагандинским «Шахтером» в рамках шестого тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 14:00 мск. «Актобе» — «Шахтер» Караганда: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Актобе»

«Актобе» после пяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на пятом месте.

Команда Алексея Баги еще ни разу не разу не проигрывала в новом чемпионате. В прошлом туре «Актобе» обыграл в гостях «Кызылжар» (2:1).

Перед этим же у «Актобе» был сумасшедший матч против «Ордабасы», завершившийся вничью 4:4.

В пяти матчах «Актобе» забил 11 мячей.

«Шахтер»

Тем временем «Шахтер» провалил начало сезона. После победы над «Атырау» в первом туре клуб из Караганды потерпел четыре поражения кряду.

При этом у «Шахтера» до сих пор нет набранных очков. Федерация футбола Казахстана сняла с команды Али Алиева три очка еще перед стартом чемпионата.

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«Шахтер» проиграл «Ордабасы», «Кызылжару», «Таразу» и «Акжайыку», пропустив в общей сложности десять мячей.

Прогноз и ставка

На «Актобе» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают за 3.45, а победу «Шахтера» — за 4.10.

Очевидно, что у гостей сейчас не в порядке. Четыре поражения кряду явно свидетельствуют о проблемах в игре.

Ставка — победа «Актобе» за 1.83.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Актобе» больше 1,5 за 2.02.