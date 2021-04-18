Во втором поединке 32 тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на поле стадиона «Эмирейтс» примет «Фулхэм». Игра состоится 18 апреля в 15:30 мск . «Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» прилично отстали от участников гонки за еврокубками. У них 45 очков, тогда как даже «Ливерпуль», занимающий 6 место, имеет 52 пункта.

Тем не менее «Арсенал» все еще надеется на Лигу Европы. Команда Артеты вышла в полуфинал благодаря разгромной победе над «Славией» (4:0) во втором поединке. Это была вторая победа хозяев подряд. До этого они разгромили «Шеффилд Юнайтед» (3:0) в АПЛ.

Таким образом, «Красно-белые» решили исправиться за серию из четырех матчей без побед — 0:1 с «Олимпиакосом», 3:3 с «Вест Хэмом», 0:3 с «Ливерпулем» и 1:1 со «Славией».

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В составе «Арсенала» серьезные кадровые потери. Травмированы Киран Тирни и Давид Луис. По той же причине может не попасть в состав Мартин Эдегор. Пьер Обамеянг болеет и находится на карантине.

«Фулхэм»

Теоретически «Фулхэм» еще может спастись. У него 26 очков (18 место), тогда как у «Ньюкасла» (17 место) 32 пункта. Тем не менее в такой ответственный период сезона «Коттеджеры» никак не могут разжиться очками.

«Фулхэм» проиграл четыре последних матча в чемпионате. Гости потерпели разгромное фиаско в игре с «Ман Сити» (0:3). После этого они уступили «Лидсу» (1:2) и были слабее «Астон Виллы» (1:3). 9 апреля коллектив проиграл «Вулверхэмптону» 0:1.

Что касается выездов, то у команды Скотта Паркера лишь одна победа в четырех поединках, но она очень ценная — 7 марта «Фулхэм» одолел «Ливерпуль» 1:0.

Том Кэрни, Адемола Лукман и Марек Родак — игроки, которые находятся в списке травмированных.

Прогноз

С коэффициентом 1.78 «Арсенал» является фаворитом поединка. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.70, а на победу «Фулхэма» — 4.90.

В матче первого круга «Арсенал» уверенно разобрался с «Фулхэмом» 3:0. Учитывая, что в двух последних матчах «Канониры» забивали не менее трех голов, то мы предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.99.

У «Арсенала» 4 последних поединка в АПЛ заканчивались с тоталом больше 2.5. У «Фулхэма» такое было в 3 из 4 встреч. Поставить на тотал больше 2.5 можно за 2.14.