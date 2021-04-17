«Анже» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 13:45 мск. «Анже» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» после 32-х туров занимает в турнирной таблице 11-е место. Очевидно, что сезон для скромного клуба получается более чем удачным.

В последнее время «Анже», правда, немного расслабился, но хозяев можно понять. Во-первых, силы не безграничны, а во-вторых — основную задачу они уже выполнили.

Безвыигрышная серия «Анже» составляет уже четыре матча — две ничьих и два поражения.

В прошлом туре команда Стефана Мулена проиграла на выезде «Лиону» со счетом 0:3.

«Анже» выиграл только один из шести последних матчей на своем поле.

«Ренн»

Тем временем «Ренн» занимает в таблице Лиги 1 седьмое место. Гости продолжают борьбу за путевку в Лигу Европы, рассчитывать на большее уже не приходится.

«Ренн» пришел в себя после назначения на пост главного тренера Брюно Женезьо.

Все прогнозы на Лигу 1

В четырех предыдущих турах «Ренн» набрал 10 очков. Клуб из Бретони одержал победы над «Страсбургом», «Метцем» и «Нантом», а также сыграл вничью с «Реймсом».

Прогноз и ставка

На «Анже» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.42, на ничью за 3.28, а на победу «Ренна» — за 2.27.

Как ни странно, но матчи между этими командами нередко получаются результативными.

В четырех из пяти последних матчей «Анже» и «Ренн» смогли пробить тотал больше 2,5.

Учитывая, что ситуация в таблице сейчас не давит ни на хозяев, ни на гостей, вполне вероятно, что они снова порадуют веселым футболом.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.83.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.56.