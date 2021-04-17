ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеНечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул? Пеп ГвардиолаПервый и рекордный полуфинал Гвардиолы. «Ман Сити» снял проклятие в ЛЧ «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 22:49
    • Нападающий «Арсенала» заразился малярией
  • 22:17
    • Защитник «Реала» близок к переходу в «Манчестер Юнайтед»
  • 21:54
    • «Авангард» одолел «Ак Барс» в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина
  • 21:48
    • Форвард «Бруклина» объявил о завершении карьеры
  • 21:21
    • Погба выйдет в старте «МЮ» на матч с «Гранадой»
    Все новости спорта

    «Ренн» и «Анже» снова проведут результативный матч?

    «Анже» — «Ренн». Прогноз (к. 2.83) и ставки на чемпионат Франции

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Анже Прогнозы на Ренн Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Анже» — «Ренн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В четырех предыдущих турах «Ренн» набрал 10 очков
    «Анже» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 13:45 мск. «Анже» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 17 Апреля 2021 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 13:45 Ренн Ренн
  • Ренн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Анже»

    «Анже» после 32-х туров занимает в турнирной таблице 11-е место. Очевидно, что сезон для скромного клуба получается более чем удачным.

    В последнее время «Анже», правда, немного расслабился, но хозяев можно понять. Во-первых, силы не безграничны, а во-вторых — основную задачу они уже выполнили.

    Безвыигрышная серия «Анже» составляет уже четыре матча — две ничьих и два поражения.

    В прошлом туре команда Стефана Мулена проиграла на выезде «Лиону» со счетом 0:3.

    «Анже» выиграл только один из шести последних матчей на своем поле.

    «Ренн»

    Тем временем «Ренн» занимает в таблице Лиги 1 седьмое место. Гости продолжают борьбу за путевку в Лигу Европы, рассчитывать на большее уже не приходится.

    «Ренн» пришел в себя после назначения на пост главного тренера Брюно Женезьо.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В четырех предыдущих турах «Ренн» набрал 10 очков. Клуб из Бретони одержал победы над «Страсбургом», «Метцем» и «Нантом», а также сыграл вничью с «Реймсом».

    Прогноз и ставка

    На «Анже» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.42, на ничью за 3.28, а на победу «Ренна» — за 2.27.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Как ни странно, но матчи между этими командами нередко получаются результативными.
    В четырех из пяти последних матчей «Анже» и «Ренн» смогли пробить тотал больше 2,5.

    Учитывая, что ситуация в таблице сейчас не давит ни на хозяев, ни на гостей, вполне вероятно, что они снова порадуют веселым футболом.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.83.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.56.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.62
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Каролина — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Детройт — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Даллас — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейкерс — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Львов — Александрия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сабаил — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рединг — Кардифф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021
    «Анже» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 17.04.2021. Прогнозы на футбол. «Ренн» и «Анже» снова проведут результативный матч?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры