«Сабаил» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 23-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 17:00 мск. «Сабаил» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабаил»

«Сабаил» отчаянно борется за выживание в элите азербайджанского футбола. На текущий момент команда занимает 6 место.

В активе у «Сабаила» 20 очков, что лишь на один пункт больше, чем у аутсайдера «Кешли». Причем атака команды выглядит откровенно неубедительно — только 19 забитых мячей. Это худший показатель в лиге.

В минувшем туре «Сабаил» привез один балл из Баку. Команда расписала сухую мировую с «Сабахом».

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Поединки против «Карабаха» для «Сабаила» являются настоящей мукой. В пяти последних матчах команда четырежды уступила при одной ничьей.

«Карабах»

«Карабах» тур назад вернул себе привычное лидерство в чемпионате. Мало того, команда утвердилась на 1 месте, сейчас опережая «Нефтчи» на 3 пункта.

В активе у команды сейчас 46 очков. Причем забивает «Карабах» чаще всех в чемпионате — 51 точный выстрел.

«Карабах» в минувшем туре добыл дежурные три очка. Дома чемпион деклассировал «Сумгаит» (4:1).

Вряд ли что-то помешает команде вновь выиграть чемпионат. «Карабах» по всем показателям смотрится мощнее оппонентов, и в отчетном туре вновь будут убедительны.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.30, на ничью за 4.65, а на «Сабаил» — за 10.25

Хозяева борются за выживание, но откровенно слабо атакуют.

«Карабах» постарается сохранить гандикап от главного конкурента, да и класс команды повыше, чем у соперников.

Гости находятся на первом месте, и наверняка сделают все, дабы покрепче утвердиться на вершине. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.10