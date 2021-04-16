«Сабаил»
«Сабаил» отчаянно борется за выживание в элите азербайджанского футбола. На текущий момент команда занимает 6 место.
В активе у «Сабаила» 20 очков, что лишь на один пункт больше, чем у аутсайдера «Кешли». Причем атака команды выглядит откровенно неубедительно — только 19 забитых мячей. Это худший показатель в лиге.
В минувшем туре «Сабаил» привез один балл из Баку. Команда расписала сухую мировую с «Сабахом».
Поединки против «Карабаха» для «Сабаила» являются настоящей мукой. В пяти последних матчах команда четырежды уступила при одной ничьей.
«Карабах»
«Карабах» тур назад вернул себе привычное лидерство в чемпионате. Мало того, команда утвердилась на 1 месте, сейчас опережая «Нефтчи» на 3 пункта.
В активе у команды сейчас 46 очков. Причем забивает «Карабах» чаще всех в чемпионате — 51 точный выстрел.
«Карабах» в минувшем туре добыл дежурные три очка. Дома чемпион деклассировал «Сумгаит» (4:1).
Вряд ли что-то помешает команде вновь выиграть чемпионат. «Карабах» по всем показателям смотрится мощнее оппонентов, и в отчетном туре вновь будут убедительны.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.30, на ничью за 4.65, а на «Сабаил» — за 10.25
Хозяева борются за выживание, но откровенно слабо атакуют.
«Карабах» постарается сохранить гандикап от главного конкурента, да и класс команды повыше, чем у соперников.
Гости находятся на первом месте, и наверняка сделают все, дабы покрепче утвердиться на вершине. Наши прогноз и ставка — Фора «Карабаха» -1.5 с коэффициентом 2.10