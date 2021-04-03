ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    Все новости спорта

    Совладает ли «Рома» с «Сассуоло»?

    «Сассуоло» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 2.79) на чемпионат Италии по футболу 4 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сассуоло Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рома» идет на шестом месте
    «Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2021 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 16:00 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.95
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.77
  • Ставка!
    •

    «Сассуоло»

    До позапрошлого тура у «Сассуоло» была серия без побед, которая насчитывала уже 3 поединка. «Черно-зеленые» по ходу этих матчей не смогли победить в 4 из 5 матчей чемпионата и в итоге потеряли несколько позиций.

    После выигрыша 14 февраля над «Кротоне» (2:1) у команды было две ничьи — с «Болоньей» (1:1) и «Наполи» (3:3). 6 марта «Сассуоло» потерпел поражение от «Удинезе» 0:2.

    В позапрошлом поединке чемпионата Италии коллектив переиграл на своем поле «Верону» (3:2). В предыдущем — проиграл в гостях «Торино» (2:3).

    Все прогнозы на Серию А

    Таким образом, по итогам 27 туров клуб занимает восьмое место с отставанием в 11 очков от зоны еврокубков. Он одержал 10 побед, 9 ничьих и 8 поражений.

    «Рома»

    Перед паузой на матчи сборных «Рома» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, повторно выиграв у донецкого «Шахтера». Вопреки ожиданиям, римляне прошли чемпиона Украины без особых проблем.

    Между матчами с «Шахтером» команда Паулу Фонсеки проиграла в Серии А «Парме», упустив возможность подняться в топ-5.

  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
  • Переберется ли хавбек ЦСКА в Европу, вернется ли бомбардир «Интера» в Лондон, удержит ли «Арсенал» нападающего и другие трансферные новости последних дней
  • 29/03/2021

    • После этого «Волки» уступили дома «Наполи» (0:2). На данный момент «джаллоросси» находятся на шестом месте с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.

    В шести предыдущих матчах чемпионата Италии у «Ромы» только две победы. Также римский клуб сыграл вничью с «Беневенто», а также уступил «Милану» и «Парме».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,76.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Успех хозяев поля оценивается в 4,58, тогда как ничья — в 4,34.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и тотал меньше 3,5 голов за 2,79.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Сассуоло» — «Рома» 03.04.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.79.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры