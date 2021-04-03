«Сассуоло» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Сассуоло» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

До позапрошлого тура у «Сассуоло» была серия без побед, которая насчитывала уже 3 поединка. «Черно-зеленые» по ходу этих матчей не смогли победить в 4 из 5 матчей чемпионата и в итоге потеряли несколько позиций.

После выигрыша 14 февраля над «Кротоне» (2:1) у команды было две ничьи — с «Болоньей» (1:1) и «Наполи» (3:3). 6 марта «Сассуоло» потерпел поражение от «Удинезе» 0:2.

В позапрошлом поединке чемпионата Италии коллектив переиграл на своем поле «Верону» (3:2). В предыдущем — проиграл в гостях «Торино» (2:3).

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Таким образом, по итогам 27 туров клуб занимает восьмое место с отставанием в 11 очков от зоны еврокубков. Он одержал 10 побед, 9 ничьих и 8 поражений.

«Рома»

Перед паузой на матчи сборных «Рома» вышла в четвертьфинал Лиги Европы, повторно выиграв у донецкого «Шахтера». Вопреки ожиданиям, римляне прошли чемпиона Украины без особых проблем.

Между матчами с «Шахтером» команда Паулу Фонсеки проиграла в Серии А «Парме», упустив возможность подняться в топ-5.

После этого «Волки» уступили дома «Наполи» (0:2). На данный момент «джаллоросси» находятся на шестом месте с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.

В шести предыдущих матчах чемпионата Италии у «Ромы» только две победы. Также римский клуб сыграл вничью с «Беневенто», а также уступил «Милану» и «Парме».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,76.

Успех хозяев поля оценивается в 4,58, тогда как ничья — в 4,34.

Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и тотал меньше 3,5 голов за 2,79.