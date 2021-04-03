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    «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат России, 3 апреля 2021 года

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    Магомед-Шапи Сулейманов
    3 апреля в Краснодаре одноименный клуб сыграет с грозненским «Ахматом» в 24-м туре российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 16:30 по Москве. «Краснодар» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Апреля 2021 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
    •

    «Краснодар»

    «Краснодар» после перерыва только разочаровывает своих поклонников. Сперва он проиграл три встречи подряд, где дважды уступил в рамках Лиги Европы, а один раз — в Кубке страны.

    В последний день зимы «быки» прервали проигрышную серию, сыграв вничью 2:2 дома с «Уралом» в чемпионате России, после чего опозорились в Москве, потерпев крупное фиаско от «Спартака» со счетом 1:6.

    Потом наконец-то состоялась первая виктория в 2021 году, где «черно-зеленые» разгромили в гостях кризисный «Тамбов» (4:0), а в своей последней проведенной игре дома были слабей московского «Динамо» (2:3), ведя почти час 2:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 34 очками идет всего лишь на десятом месте, отставая от еврокубковой зоны на шесть пунктов. В родных стенах он набрал 24 балла, выиграв семь раз при трех мировых и двух поражениях, разница мячей — 31:13.

    «Ахмат»

    У «Ахмата» на счету числится 29 набранных очков, с которыми он идет на 11 позиции в турнирной таблице РПЛ, оторвавшись аж на 11 пунктов от опасной зоны.

    В первой игре после зимнего перерыва чеченский клуб обыграл на выезде «Ростов» (1:0) в 1/8 финала Кубка России. Затем он трижды проиграл в рамках чемпионата страны, забив за этот период всего один гол.

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    • На своей арене «зелено-белые» уступили 1:2 московскому «Динамо», в гостях они потерпели фиаско от ЦСКА (0:2) и «Зенита» (0:4). В своей последней проведенной игре грозненцы прервали серию из неудач, переиграв дома тульский «Арсенал» со счетом 2:0.

    Вне родных стенах в текущем первенстве «Ахмат» заработал 11 очков. Команда выиграла три встречи, дважды сыграла вничью и шесть раз была повержена, разница мячей — 7:18.

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    В первом круге «Ахмат» в родных стенах взял верх над «Краснодаром» (2:0), а в минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 4:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.85, победа «Ахмата» — 3.55, ничья — 3.82.

    Краснодарцы еще не теряют надежды пробиться по итогам сезона в еврокубки, поэтому в этой игре будут нацелены только на победу, которой, скорее всего, и добьются. Наша ставка — П1.

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