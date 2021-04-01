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    Способна ли «Фуэнла» еще раз удивить?

    «Эспаньол» — «Фуэнлабрада». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, чемпионат Испании, 1 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Фуэнлабрада»
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    «Фуэнлабрада»
    В четверг, 1 апреля, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Фуэнлабрадой» в рамках 32-го тура Сегунды. Поединок начнется в 18:00 по мск. «Эспаньол» — «Фуэнлабрада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Апреля 2021 года
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» сейчас делит первое место с «Мальоркой» в турнирной таблице Сегунды. У коллективов по 61 баллу и отрыв в четыре очка от ближайшего преследователя.

    Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении восьми игр Сегунды, поровну поделив в этом периоде ничейные результаты и виктории. Две из них пришлись на два минувших тура.

    Сперва «попугаи» в этот период на своей арене разгромили «Логроньес» со счетом 4:0, а затем справились в гостях с «Кастельоном», победив 3:1. Перед этим они три раза подряд сыграли вничью.

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    Каталонцы в родных стенах набрал 35 очков из 61, выиграв 11 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 27:8.

    «Фуэнлабрада»

    «Фуэнлабрада» с 42 набранными пунктами разместилась на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая на семь очков от зоны плей-офф.

    Коллектив из пригорода Мадрида блестяще провел два своих последних поединка, обыграв команды из лидирующей группы. Сперва он обыграл в гостях 2:0 «Леганес», а затем дома разгромил 4:1 «Мальорку».

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    • Перед этим у «Фуэнлы» была 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой она раз проиграла и трижды сыграла вничью. Отметим, что за последние десять встреч команда уступила лишь в одной игре, а также шесть поединков завершила миром.

    На выезде в текущем первенстве «Фуэнлабрада» набрала 23 очка из 42. Команда выиграла шесть игр, пять раз играли вничью и потерпели четыре фиаско, разница мячей — 20:18.

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    В первом круге эти клубы сыграли вничью со счетом 1:1 на поле «Фуэнлы».

    Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Фуэнлабрада»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.72, победа «Фуэнлабрады» — 5.55, ничья — 3.52.

    Гости набрали сейчас превосходную форму, поэтому от них можно ожидать очередного сюрприза. Рекомендуем в этой игре поставить с форой +1 на «Фуэнлабраду».

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