В воскресенье, 28 марта, на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей молодежная сборная России примет молодежную сборную Франции в рамках матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 22:00 мск. Россия U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Россия U21

Российская команда уверенно прошла отборочный турнир к континентальному первенству, опередив Польшу, Болгарию, Сербию, Эстонию и Латвию.

Россияне стали победителем пятой группы, набрав 23 очка (семь побед, две ничьи и одно поражение). Единственное фиаско в отборе команда потерпела в гостях от Польши (0:1).

Россия завершила прошлый год двумя товарищескими матчами в ноябре, в которых сыграла вничью со Словенией (2:2) и потерпела поражение от Венгрии (0:1).

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В стартовом матче группового этапа россияне разгромили сборную Исландии со счетом 4:1, забив 3 гола уже в первом тайме. Россияне нанесли 17 ударов по воротам Исландии, из них 8 — в створ.

Франция U21

В ходе отбора к молодежному Чемпионату Европы французы взяли девять побед в 10 матчах второй группы. Набрав 27 очков, команда опередила Швейцарию за счет лучших дополнительных показателей.

Также французы опередили Грузию, Словакию, Азербайджан и Лихтенштейн. В отборочном турнире французы забивали во всех 10 матчах, в 8 из них — больше одного гола.

Во французской сборной полно именитых игроков: Жонатан Иконе («Лилль»), Одсонн Эдуар («Селтик»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Уссем Ауар («Лион»), Ибраима Конате («РБ Лейпциг»), Уэсли Фофана («Лестер»), Маттео Гендузи («Герта»).

Французам не удалось набрать очки в стартовом матче против Дании. Датчане обыграли Францию со счетом 1:0, забив единственный мяч после контратаки на 75-й минуте встречи.

Прогноз и ставки

На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.60, а на победу Франции — 2.00.

Российская команда уже после 2-го тура гарантирует себе выход в плей-офф, если выиграет в предстоящем поединке, а датчане не проиграют исландцам. Поражение от Дании не оставляет французам других вариантов, как брать шесть очков в двух оставшихся матчах квартета.

Россияне в отличной форме, но Франция, разозленная неудачей в первом матче, будет биться как львы. Прогнозируем, что сборная Франции не проиграет

Французы редко остаются без забитых мячей, а россияне забивают в 7 из последних 6 матчей. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.90.