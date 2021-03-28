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    Приблизит ли сборная России выход в плей-офф молодежного Евро?

    Россия U21 — Франция U21. Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, молодежный Евро-2021, 28 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия U21 — Франция U21
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    Сборная России
    В воскресенье, 28 марта, на стадионе «Халадаш» в венгерском городе Сомбатхей молодежная сборная России примет молодежную сборную Франции в рамках матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2021 U21. Начало в 22:00 мск. Россия U21 — Франция U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2021. Группа C 28 Марта 2021 года
    Россия U21
  • U21 Евро-2021. Группа C
    •  Россия U21 22:00 Франция U21 Франция U21
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    Россия U21

    Российская команда уверенно прошла отборочный турнир к континентальному первенству, опередив Польшу, Болгарию, Сербию, Эстонию и Латвию.

    Россияне стали победителем пятой группы, набрав 23 очка (семь побед, две ничьи и одно поражение). Единственное фиаско в отборе команда потерпела в гостях от Польши (0:1).

    Россия завершила прошлый год двумя товарищескими матчами в ноябре, в которых сыграла вничью со Словенией (2:2) и потерпела поражение от Венгрии (0:1).

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    В стартовом матче группового этапа россияне разгромили сборную Исландии со счетом 4:1, забив 3 гола уже в первом тайме. Россияне нанесли 17 ударов по воротам Исландии, из них 8 — в створ.

    Франция U21

    В ходе отбора к молодежному Чемпионату Европы французы взяли девять побед в 10 матчах второй группы. Набрав 27 очков, команда опередила Швейцарию за счет лучших дополнительных показателей.

    Также французы опередили Грузию, Словакию, Азербайджан и Лихтенштейн. В отборочном турнире французы забивали во всех 10 матчах, в 8 из них — больше одного гола.

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  • 22/03/2021

    • Во французской сборной полно именитых игроков: Жонатан Иконе («Лилль»), Одсонн Эдуар («Селтик»), Эдуардо Камавинга («Ренн»), Уссем Ауар («Лион»), Ибраима Конате («РБ Лейпциг»), Уэсли Фофана («Лестер»), Маттео Гендузи («Герта»).

    Французам не удалось набрать очки в стартовом матче против Дании. Датчане обыграли Францию со счетом 1:0, забив единственный мяч после контратаки на 75-й минуте встречи.

    Прогноз и ставки

    На победу России в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.85, на ничью в основное время — 3.60, а на победу Франции — 2.00.

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    Российская команда уже после 2-го тура гарантирует себе выход в плей-офф, если выиграет в предстоящем поединке, а датчане не проиграют исландцам. Поражение от Дании не оставляет французам других вариантов, как брать шесть очков в двух оставшихся матчах квартета.

    Россияне в отличной форме, но Франция, разозленная неудачей в первом матче, будет биться как львы. Прогнозируем, что сборная Франции не проиграет

    Французы редко остаются без забитых мячей, а россияне забивают в 7 из последних 6 матчей. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.75 и ТБ 2,5 за 1.90.

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