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    Владикавказцы останутся в топ-4?

    «Текстильщик» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, ФНЛ, 24 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Алания»
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    Ислам Машуков
    24 марта в Иваново «Текстильщик» сыграет с владикавказской «Аланией» в 32-м туре первенства первой российской лиги. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. «Текстильщик» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Марта 2021 года
    Текстильщик Иваново
  • Иваново
    •  Текстильщик Иваново 17:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.40
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    «Текстильщик»

    «Текстильщик» с 41 набранным баллом расположился в середине турнирной таблицы ФНЛ, на 13 месте, существенно оторвавшись от зоны вылета, но до позиций повышения ему очень далеко.

    Весеннюю часть первенства клуб из Иваново начал очень хорошо, набрав в первых четырех встречах десять пунктов, выиграв три встречи при одном ничейном исходе, пропустив в этом отрезке всего один гол.

    Однако в минувшем туре он потерпел первое фиаско в 2021 году и прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию. На своей арене ивановцы потерпели поражение от «Нефтехимика» со счетом 0:1.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах в текущем чемпионате «Текстильщик» набрал 24 балла из 41. Он выиграл шесть раз, столько же игр свел вничью и потерпел пять поражений, разница мячей — 12:16.

    «Алания»

    В активе «Алании» после 31 проведенной игре числится 57 набранных баллов, с которыми она идет на четвертом месте, оторвавшись на два очка от пятой позиции.

    В первой встрече после зимнего перерыва коллектив из Владикавказа неожиданно на своем поле уступил «Томи» со счетом 2:3, после чего он справился дома с омским «Иртышом» (1:0) и в Брянске с «Динамо» (2:0).

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    • Последующие два тура «золотисто-красные» завершили мировыми результатами, сыграв в родных стенах 1:1 с «Нефтехимиком» и на выезде с дублем московского «Спартака» — 3:3.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ «Алания» добыла шесть побед, пять раз сыграла вничью и четыре встречи проиграл. Разница мячей в этих играх составляет 22:14.

    В первом круге «Алания» на своем поле обыграла «Текстильщик» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставка на «Текстильщик» — «Алания»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.04.

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    На викторию «Текстильщика» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.90.

    Прогнозируем, что владикавказцы смогут добыть викторию в Иваново, т.с. сохранив за собой четвертое место. Наша ставка — П2.

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