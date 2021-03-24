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    «Балтика» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, ФНЛ, 24 марта 2021 года

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    «Балтика»
    В среду, 24 марта, в Калининграде «Балтика» сыграет с «Оренбургом» в 32-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 20:30 по мск. «Балтика» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Балтика»

    «Балтика» в весенней части чемпионата только побеждала, при этом она не пропустила ни одного мяча в свои ворота, правда, и забивает по 1-2 гола за матч. В минувшем туре она в гостях переиграла 1:0 «Чайку».

    Стоит отметить, что сейчас у «балтийцев» 10-матчевая беспроигрышная серия в рамках первенства страны, в которой семь раз добивались победных результатов и трижды играли вничью.

    С 55 набранными баллами коллектив из Калининграда расположился на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии всего двух пунктов от зоны плей-офф.

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    На своей территории «Балтика» в этом чемпионате набрала меньше очков, чем на выезде, 26 из 55. Команда выиграла восемь раз, четыре встречи проиграла и дважды сыграла вничью, разница мячей — 15:8.

    «Оренбург»

    «Оренбург» с 64 набранными очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на балл от второй позиции и на шесть от лидера.

    Первый матч после зимнего перерыва «газовики» провели неудачно, проиграв в родных стенах воронежскому «Факелу» со счетом 1:2, что стало на тот момент их вторым фиаско за последние девять игр первенства.

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  • 18/03/2021

    • Затем «бело-синие» разгромили на выезде ярославский «Шинник» (4:1) и дома московское «Торпедо» (3:0). После этого состоялась гостевая ничья с «Акроном» (1:1) и домашняя виктория над «Краснодаром-2» (1:0).

    У «Оренбурга» первая гостевая статистика в этом розыгрыше ФНЛ. Он победил в десяти случаях, пять сыграл вничью и потерпел только одну неудачу. Разница забитых и пропущенных — 25:10.

    В первом круге эти клубы сыграли вничью 2:2, а в прошлом сезоне обменялись выездными викториями по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Балтика» — «Оренбург»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.04.

    За последние десять очных встреч эти клубы только трижды превышали тотал в 2,5 гола. Наверняка и эта игра, как и в большинстве случаев, между ними будет низовой. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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    Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Оренбург» 24.03.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.69.
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