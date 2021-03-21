В воскресенье, 21 марта, в рамках 24-го тура португальской Примейры «Брага» в Браге на стадионе «Мунисипал» сыграет с «Бенфикой». Начало игры — 23:00 по мск. «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

К данному поединку «архиепископы» подходят после четырех матчей без поражений, в трех из которых они выиграли.

Сейчас команда идет на третьей позиции в рамках чемпионата Португалии. Отставание от лидера «Спортинга» составляет 11 баллов.

Кроме того, по ходу серии «Брага» вышла в финал Кубка Португалии. Стартовала она с выездной непростой победы над низшелиговым «Трофенсе», выиграв со счетом 2:1.

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Затем «оружейники» не имели проблем с представителем низов «Санта-Кларой» (2:1), после чего переиграли «Порту» с общим результатом 4:3.

«Бенфика»

«Бенфика» в прошлом туре выиграла на своем поле у «Боавишты» (2:0), а перед этим разгромила в гостях «Белененсеша» (3:0).

В целом, у команды сейчас серия из четырех побед кряду во всех турнирах. Среди них был успех против «Эшторила» (2:0), благодаря чему вышел в финал Кубка Португалии.

Эти успехи у коллектива начались после поражения от лондонского «Арсенала» (2:3), из-за чего вылетела из Лиги Европы.

В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 48 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов их отделяют пока что три пункта, а от соперника она отстает на два очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,31.

Успех хозяев поля оценивается в 2,938, тогда как ничья — в 3,64.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,18.