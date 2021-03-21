«Брага»
К данному поединку «архиепископы» подходят после четырех матчей без поражений, в трех из которых они выиграли.
Сейчас команда идет на третьей позиции в рамках чемпионата Португалии. Отставание от лидера «Спортинга» составляет 11 баллов.
Кроме того, по ходу серии «Брага» вышла в финал Кубка Португалии. Стартовала она с выездной непростой победы над низшелиговым «Трофенсе», выиграв со счетом 2:1.
Затем «оружейники» не имели проблем с представителем низов «Санта-Кларой» (2:1), после чего переиграли «Порту» с общим результатом 4:3.
«Бенфика»
«Бенфика» в прошлом туре выиграла на своем поле у «Боавишты» (2:0), а перед этим разгромила в гостях «Белененсеша» (3:0).
В целом, у команды сейчас серия из четырех побед кряду во всех турнирах. Среди них был успех против «Эшторила» (2:0), благодаря чему вышел в финал Кубка Португалии.
Эти успехи у коллектива начались после поражения от лондонского «Арсенала» (2:3), из-за чего вылетела из Лиги Европы.
В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 48 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов их отделяют пока что три пункта, а от соперника она отстает на два очка.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,31.
Успех хозяев поля оценивается в 2,938, тогда как ничья — в 3,64.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,18.