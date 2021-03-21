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    Обойдет ли «Бенфика» «Брагу»?

    «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Португалии, 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Бенфика»
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    «Бенфика» занимает четвертое место
    В воскресенье, 21 марта, в рамках 24-го тура португальской Примейры «Брага» в Браге на стадионе «Мунисипал» сыграет с «Бенфикой». Начало игры — 23:00 по мск. «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 21 Марта 2021 года
    Брага
  • Брага
    •  Брага 23:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    Коэффициенты на матч
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    «Брага»

    К данному поединку «архиепископы» подходят после четырех матчей без поражений, в трех из которых они выиграли.

    Сейчас команда идет на третьей позиции в рамках чемпионата Португалии. Отставание от лидера «Спортинга» составляет 11 баллов.

    Кроме того, по ходу серии «Брага» вышла в финал Кубка Португалии. Стартовала она с выездной непростой победы над низшелиговым «Трофенсе», выиграв со счетом 2:1.

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    Затем «оружейники» не имели проблем с представителем низов «Санта-Кларой» (2:1), после чего переиграли «Порту» с общим результатом 4:3.

    «Бенфика»

    «Бенфика» в прошлом туре выиграла на своем поле у «Боавишты» (2:0), а перед этим разгромила в гостях «Белененсеша» (3:0).

    В целом, у команды сейчас серия из четырех побед кряду во всех турнирах. Среди них был успех против «Эшторила» (2:0), благодаря чему вышел в финал Кубка Португалии.

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    • Эти успехи у коллектива начались после поражения от лондонского «Арсенала» (2:3), из-за чего вылетела из Лиги Европы.

    В таблице Примейра-лиги «Бенфика» идет на четвертом месте с 48 баллами на счету. От зоны Лиги чемпионов их отделяют пока что три пункта, а от соперника она отстает на два очка.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,31.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,938, тогда как ничья — в 3,64.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,18.

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