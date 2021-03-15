15 марта на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Ливерпуль» в рамках матча 28 тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Волки» имеют 35 очков на своем счету. Это количество баллов позволяет команде Эшпириту Санту занимать лишь 13 место в турнирной таблице АПЛ.

«Вулверхэмптон» показывал невыразительную игру в последних поединках, из-за чего оставался без побед. «Оранжевые» разошлись миром с «Ньюкаслом» (0:0) и «Астон Виллой» (1:1), а также они проиграли 1:4 «Ман Сити».

Набрав 8 очков за 5 туров, команда занимает 8 позицию по этому показателю. Большую роль сыграла текущая серия без побед.

Все прогнозы на АПЛ

Рауль Хименес, Маркал и Даниэль Поденсе — игроки, которые не смогут выступить.

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» все плохо, поскольку за последние 6 туров команда потерпела большую часть поражений в этом сезоне. Гости проигрывали в 6 из 7 выступлений. В итоге сейчас клуб занимает 8 место (43 очка).

«Мерсисайдцы» проиграли «Челси» (0:1), «Эвертону» (0:2), «Лестеру» (1:3), «Ман Сити» (1:4) и даже «Фулхэму» (0:1) с «Брайтоном» (0:1). Единственная победа за этот период была над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

В плей-офф Лиги чемпионов у «Красных» полный порядок. Там они не оставили никаких шансов «Лейпцигу», победив в двух матчах с общим счетом 4:0 (2:0, 2:0).

Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес, Джоэль Матип и Джордан Хендерсон — травмированные игроки «Ливерпуля». Есть вопросы по Роберто Фирмино.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка

Несмотря на ужасные результаты в АПЛ, букмекеры все же сделали «Ливерпуль» фаворитом на бумаге — 5.00 и 1.74 соответственно. На ничью они предлагают 3.85.

В декабре «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» со счетом 4:0. После таких результатов в чемпионате команде Клоппа просто необходимо повторить, хотя бы с минимальным счетом.

Выиграют ли гости — большой вопрос. Сейчас в чемпионате «Ливерпуль» мало забивает, как для текущего чемпиона Англии. Да и сам «Вулверхэмптон» голами не блистает. Мы ставим на то, что «Ливерпуль» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5.