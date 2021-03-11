«Олимпиакос» сыграет на своем поле с лондонским «Арсеналом» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы. Игра пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Олимпиакос» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» в 1/16 финала прошел ПСВ. Победив на своем поле со счетом 4:2, затем пирейцы проиграли на выезде с результатом 1:2.

Клуб в минувшем туре греческого чемпионата добился победы. Домашний разгром «Ламии» (3:0) стала второй за последние четыре матча первенства.

Тем не менее, команда занимает первое место в турнирной таблице с 54 очками в активе. Причем отрыв от главного конкурента Ариса составляет 16 очков.

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В целом, коллектив одержал только три победы в шести предыдущих поединках во всех турнирах при одном поражении.

«Арсенал»

«Арсенал» в первом раунде плей-офф с приключениями прошел «Бенфику». После гостевой ничьей 1:1 лондонцы выиграли в концовке игры 3:2, уступая по ходу матча 1:2.

Клуб в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас команда занимает 10 место в АПЛ, имея в своем активе 38 очков.

Команда одержала только две победы в пяти предыдущих матчах во всех турнирах при одном поражении, так что ее форма отличается противоречивостью.

Тем не менее, в трех прошлых поединках английский коллектив не знает поражении при двух победах, одна из которых одержана против третьго в таблице АПЛ «Лестера» (3:1) на выезде.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.