ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаMake Barcelona Great Again. Лапорта хочет сохранить Месси и вернуть Пепа Сесар Аспиликуэта и Кай ХаверцРазница в ресурсах. Ослабленный «Эвертон» проиграл «Челси» «Вашингтон» — «Нью-Джерси»НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» продлила серию побед, «Даллас» разгромил «Чикаго»
  • 01:43
    • «Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов
  • 00:57
    • «Боруссия» упустила победу над «Севильей», но вышла в четвертьфинал ЛЧ
  • 22:33
    • «Ак Барс» в четвертый раз победил «Торпедо» и вышел в полуфинал Восточной конференции
    Все новости спорта

    Сдержит ли «Олимпиакос» «Арсенал»?

    «Олимпиакос» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Лига Европы, 11 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Олимпиакос Прогнозы на Арсенал Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Арсенал» не проигрывает три матча кряду
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле с лондонским «Арсеналом» в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы. Игра пройдет 11 марта, начало — в 23:00 мск. «Олимпиакос» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
    •

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» в 1/16 финала прошел ПСВ. Победив на своем поле со счетом 4:2, затем пирейцы проиграли на выезде с результатом 1:2.

    Клуб в минувшем туре греческого чемпионата добился победы. Домашний разгром «Ламии» (3:0) стала второй за последние четыре матча первенства.

    Тем не менее, команда занимает первое место в турнирной таблице с 54 очками в активе. Причем отрыв от главного конкурента Ариса составляет 16 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В целом, коллектив одержал только три победы в шести предыдущих поединках во всех турнирах при одном поражении.

    «Арсенал»

    «Арсенал» в первом раунде плей-офф с приключениями прошел «Бенфику». После гостевой ничьей 1:1 лондонцы выиграли в концовке игры 3:2, уступая по ходу матча 1:2.

    Клуб в нынешнем сезоне выступает явно ниже собственных возможностей. Сейчас команда занимает 10 место в АПЛ, имея в своем активе 38 очков.

  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
  • Кем «Боруссия» может заменить Холанда, возник ли у Салаха конфликт с Клоппом, останется ли Погба в «МЮ» и другие трансферные новости последних дней
  • 08/03/2021

    • Команда одержала только две победы в пяти предыдущих матчах во всех турнирах при одном поражении, так что ее форма отличается противоречивостью.

    Тем не менее, в трех прошлых поединках английский коллектив не знает поражении при двух победах, одна из которых одержана против третьго в таблице АПЛ «Лестера» (3:1) на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

    100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Арсенал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Велес — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Томь — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Эванс — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Арминия — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Марсель — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Футболисты «Барселоны»
  • «Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании
    • 17:09 04/03/2021     Мохамед Салах
  • Раздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
    • 18:21 05/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Олимпиакос» — «Арсенал» 11.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.30.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры