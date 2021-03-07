«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 65 очков.
Подопечные Пепа Гвардиолы одержали 20 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения в национальном первенстве.
Действующая победная серия «горожан» в АПЛ насчитывает 15 матчей. В единственной мартовской встрече они обыграли «Вулверхэмптон» (4:1).
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» расправился с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
После травмы у «горожан» восстанавливается защитник Натан Аке.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиге с 51 баллом.
На счету «красных дьяволов» 14 побед, девять ничьих и четыре поражения в 27 сыгранных турах.
В семи последних турах команда Уле Гуннара Сульшера ни разу не проиграла, хотя в двух предыдущих встречах разошлась миром с «Челси» (0:0) и «Кристал Пэлас» (0:0).
Также «Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей пройдя «Реал Сосьедад» (4:0 и 0:0).
У «красных дьяволов» травмы залечивают Давид Де Хеа, Фил Джонс, Хуан Мата, Поль Погба, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.51, победа «Манчестер Юнайтед» — 6.80, ничья — 4.40.
«Горожане» набрали отличный ход, который позволяет им выигрывать абсолютно во всех встречах 2021 года.
Команда Пепа Гвардиола совершила настолько впечатляющий рывок, что в турнирной таблице АПЛ оторвалась от ближайшего преследователя на 14 очков.
Очевидно, что и в манчестерском дерби «горожане» будут фаворитами, тем более что они не имеют серьезных проблем с составом и сыграют на своем поле. Наш прогноз и ставки — «победа "Манчестер Сити" с форой -1» за 1.82.
Еще один вариант — «победа "Манчестер Сити" в один мяч или ничья» за 2.00. «Юнайтед» в последнее время надежен в обороне, так что, если у хозяев возникнут проблемы с реализацией, не исключаем, что «красные дьяволы» поборются за ничью.