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    Победит ли «Сити» в манчестерском дерби?

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.82) на футбол, АПЛ, 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
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    Бернарду Силва и Габриэл Жезус
    В воскресенье, 7 марта, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 19:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 6.70
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, имея на своем счету 65 очков.

    Подопечные Пепа Гвардиолы одержали 20 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения в национальном первенстве.

    Действующая победная серия «горожан» в АПЛ насчитывает 15 матчей. В единственной мартовской встрече они обыграли «Вулверхэмптон» (4:1).

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» расправился с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

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    После травмы у «горожан» восстанавливается защитник Натан Аке.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиге с 51 баллом.

    На счету «красных дьяволов» 14 побед, девять ничьих и четыре поражения в 27 сыгранных турах.

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    • В семи последних турах команда Уле Гуннара Сульшера ни разу не проиграла, хотя в двух предыдущих встречах разошлась миром с «Челси» (0:0) и «Кристал Пэлас» (0:0).

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    • Также «Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, по сумме двух матчей пройдя «Реал Сосьедад» (4:0 и 0:0).

    У «красных дьяволов» травмы залечивают Давид Де Хеа, Фил Джонс, Хуан Мата, Поль Погба, Донни ван де Бек и Антони Марсьяль.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.51, победа «Манчестер Юнайтед» — 6.80, ничья — 4.40.

    «Горожане» набрали отличный ход, который позволяет им выигрывать абсолютно во всех встречах 2021 года.

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    Команда Пепа Гвардиола совершила настолько впечатляющий рывок, что в турнирной таблице АПЛ оторвалась от ближайшего преследователя на 14 очков.

    Очевидно, что и в манчестерском дерби «горожане» будут фаворитами, тем более что они не имеют серьезных проблем с составом и сыграют на своем поле. Наш прогноз и ставки — «победа "Манчестер Сити" с форой -1» за 1.82.

    Еще один вариант — «победа "Манчестер Сити" в один мяч или ничья» за 2.00. «Юнайтед» в последнее время надежен в обороне, так что, если у хозяев возникнут проблемы с реализацией, не исключаем, что «красные дьяволы» поборются за ничью.

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