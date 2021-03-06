В 26 туре испанской Примеры «Осасуна» сыграет дома с «Барселоной» на стадионе «Эль Садар». Игра состоится 6 марта в 23:00 мск. «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» с 28 набранными пунктами занимает 12 место в турнирной таблице испанской Примеры, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

В позапрошлом туре первенства клуб из Памплоны уступил в родных стенах «Севилье» со счетом 0:2, а перед этим он одержал две подряд виктории в рамках чемпионата страны.

Так, в этот удачный для себя период «красные» поочередно разобрались с «Эйбаром» (2:1) в родных стенах и с «Леванте» (1:0) на выезде.

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В прошлом поединке баски переиграли на выезде «Алавес» (1:0). Отметим, что они проиграли лишь в трех из девяти предыдущих матчей первенства.

«Барселона»

В прошлые выходные «Барселона» впервые после ужасной игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов выглядела максимально собранной и уверенной. Такой же, как и до первой встречи с парижанами, которая стала для каталонцев очень большим потрясением. Но «Барса» потихоньку приходит в себя.

Тогда «блауграна» одержала гостевую победу над «Севильей» в рамках Ла Лиги — 2:0. Благодаря этому команда Рональда Кумана поднялась на второе место с отставанием в шесть очков от лидера «Атлетико».

Кроме того, на прошлой неделе «Барселона» выиграла на своем поле у «Эльче» — 3:0. В этом матче все мячи были забиты после перерыва.

Посреди недели каталонцы снова провели образцовый матч против «Севильи» (3:0), но теперь уже в ответном матче полуфинала Кубка Испании, что позволило им выйти в финал.

«Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.

Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.