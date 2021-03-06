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    Удержится ли «Барселона» на втором месте?

    «Осасуна» — «Барселона». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Примера, 6 марта 2021 года

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    «Барселона» выиграла три прошлых матча
    В 26 туре испанской Примеры «Осасуна» сыграет дома с «Барселоной» на стадионе «Эль Садар». Игра состоится 6 марта в 23:00 мск. «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 06 Марта 2021 года
    Осасуна
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    •  Осасуна 23:00 Барселона Барселона
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    Коэффициенты на матч
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  • 6.60
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  • 4.65
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    «Осасуна»

    «Осасуна» с 28 набранными пунктами занимает 12 место в турнирной таблице испанской Примеры, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

    В позапрошлом туре первенства клуб из Памплоны уступил в родных стенах «Севилье» со счетом 0:2, а перед этим он одержал две подряд виктории в рамках чемпионата страны.

    Так, в этот удачный для себя период «красные» поочередно разобрались с «Эйбаром» (2:1) в родных стенах и с «Леванте» (1:0) на выезде.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В прошлом поединке баски переиграли на выезде «Алавес» (1:0). Отметим, что они проиграли лишь в трех из девяти предыдущих матчей первенства.

    «Барселона»

    В прошлые выходные «Барселона» впервые после ужасной игры с «ПСЖ» в Лиге чемпионов выглядела максимально собранной и уверенной. Такой же, как и до первой встречи с парижанами, которая стала для каталонцев очень большим потрясением. Но «Барса» потихоньку приходит в себя.

    Тогда «блауграна» одержала гостевую победу над «Севильей» в рамках Ла Лиги — 2:0. Благодаря этому команда Рональда Кумана поднялась на второе место с отставанием в шесть очков от лидера «Атлетико».

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    • Кроме того, на прошлой неделе «Барселона» выиграла на своем поле у «Эльче» — 3:0. В этом матче все мячи были забиты после перерыва.

    Посреди недели каталонцы снова провели образцовый матч против «Севильи» (3:0), но теперь уже в ответном матче полуфинала Кубка Испании, что позволило им выйти в финал.

    «Осасуна» — «Барселона». Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,33.

    Наши прогноз и ставка — «Барселона» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,10.

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