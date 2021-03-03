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    «Ткачи» переиграют бретонцев

    «Лион» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 1.63) на футбол, Лига 1, 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ренн»
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    Карл Экамби
    «Лион» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 28-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 марта, начало — в 21:00 мск. «Лион» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2021 года
    Лион
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    •  Лион 21:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Лион»

    «Лион» проводит многообещающий сезон. Сейчас команда занимает 3 место, имея в своем активе 56 очков. А ведь цель стоит однозначная — покуситься на титул.

    Команда атакует весьма результативно, забив в 27 матчах 55 раз. При этом оборона «Лион» отличается надежностью — 25 пропущенных мячей.

    В минувшем туре «ткачи» взяли один балл в Марселе. Лионцы добились лишь ничьей (1:1), что можно рассматривать как потерю очков.

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    Поединки против «Ренна» для команды проходят откровенно неудачно. В пяти последних матчах «ткачи» выиграли только один раз, при этом уступив бретонцам трижды.

    «Ренн»

    «Ренн» в минувшем туре чемпионата Франции уступил. Дома бретонский клуб сенсационно проиграл «Ниццу» (1:2).

    Сейчас команда занимает 9 место в турнирной таблице с 38 очками в активе. При этом атака «Ренна» выглядит не лучшим образом: в 26 матчах забито только 33 мяча.

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    • А вот обороняется «Ренн» куда более успешно. В 26 матчах команда пропустила 30 мячей, что является довольно неплохим результатом.

    Сейчас отставание от еврокубкового 5 места составляет лишь три пункта. Причем бретонцы способны его преодолеть в ближайшем матче.

    Прогноз и ставка на «Лион» — «Ренн»

    Букмекеры предлагают поставить на «Лион» за 1.63, на ничью за 4.38, а на «Ренн» — за 5.40

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    Хозяева борются за чемпионский титул, и вряд ли смогут позволить себе вновь потерять очки.

    Гости еще имеют шансы на подъем в первую пятерку, к тому же успешно играют с лионцами.

    Хозяева мотивированы максимально: и «Ренн» пора бы обыграть, и отставать от группы лидеров не годится. Наши прогноз и ставка — Победа «Лиона» с коэффициентом 1.63

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