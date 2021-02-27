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    Во Владикавказе будет низовая игра?

    «Алания» — «Томь». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, чемпионат России, 27 февраля 2021 года

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    «Алания»
    В субботу, 27 февраля, в Владикавказе на стадионе «Спартак» «Алания» сыграет с «Томью» в 27-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 14:00 по мск. «Алания» — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Февраля 2021 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 14:00 Томь Томь
  • Томск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 8.70
  • Ставка!
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    «Алания»

    После 26 проведенных матчей «Алания» с 49 набранными очками находится на пятой строке в первенстве первой российской лиги, отставая от зоны плей-офф на четыре пункта.

    За первую часть чемпионата владикавказцы выиграли 14 раз, семь матчей свели вничью и потерпели пять поражений. Перед уходом на перерыв у них состоялась 9-матчевая беспроигрышная серия.

    В этот период «красно-желтые» из шести встреч вышли победителями и три раза делили очки с оппонентами, пропустив в этом отрезке пять мячей и никогда более гола за игру.

    Все прогнозы на футбол

    В межсезонье «Алания» провела семь контрольных поединков, в которых добилась четырех выигрышей, дважды уступила и раз сыграла вничью. В своем последнем спарринге она разгромила казахский «Каспий Актау» со счетом 10:3.

    «Томь»

    С 17 набранными очками «Томь» разместилась на предпоследнем 21 месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая 16 безопасной позиции аж 12 баллов.

    В 26 проведенных встречах первенства клуб из Томска добыл только четыре виктории, пять раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. При этом он забил меньше всех — только 14 голов.

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  • 22/02/2021

    • Ушли сибиряки на зимний переры в чемпионате 3-матчевой серий поражений. В этом отрезке они на выезде поочередно были повержены «Иртышом» (0:1), брянским «Динамо» (0:1) и «Нефтехимиком» (0:2).

    В пяти зимних спаррингах «Томь» дважды уступила и трижды победила. Среди этих викторий выделим победы на «Рубином» и «Ахматом» (по 3:2).

    В первом круге «Алания» обыграла «Томь» в Томске — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алании» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Томи» дают — 7.80, ничья оценена — в 4.30.

    Большая часть матчей с участием «Томи» в первой половине чемпионата заканчивались низовыми исходами. Ожидаем, что и в данной игре эта тенденция продолжится. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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