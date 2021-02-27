В субботу, 27 февраля, «Альмерия» на своем поле сыграет с «Луго» в 27-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:15 по мск. «Альмерия» — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» с 49 очками делит с «Леганесом» третью строку в турнирной таблице Сегунды, уступая второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, три балла.

В минувшем туре первенства андалузцы проиграли на выезде «Мальорке» со счетом 1:2, а перед этим с таким же результатом были повержены в гостях «Леганесом». Этими неудачами они прервали свою беспроигрышную серию из пяти матчей, три из которых они выиграли.

В феврале «красно-белых» в рамках чемпионата страны еще смогли одолеть на своей арене «Лас-Пальмас» со счетом 3:1, а также на выезде сыграли вничью с «Фуэнлабрадой» (1:1).

Все прогнозы на футбол

13 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» восемь выигрышей, три мировых исхода и два поражения, разница мячей в них составляет 23:10.

«Луго»

«Луго» — типичный середняк Сегунды. Сейчас коллектив идет на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

В минувшем игровом дне галисийцы на своей арене расписали мировую с «Логроньесом» (1:1), а туром ранее они проиграли на выезде «Овьедо» со счетом 1:3.

У коллектива только одна победа за последние восемь встреч чемпионата. Еще в этот период он потерпел два фиаско и четыре раза делил очки с оппонентами. Отметим, что более двух мячей в этом отрезке он не забивал.

На выезде «Луго» в текущем первенстве набрал всего 10 очков из 33. Команда выиграла две игры, четыре раза сыграла вничью и семь раз был повержена, разница забитых и пропущенных — 13:20.

В первом круге «Альмерия» обыграла «Луго» не его поле (2:0), в прошлом сезоне андалузцы в играх с галисийцами набрали четыре очка, выиграв 4:0 в гостях и сыграв 0:0 дома.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 1.69.

На викторию «Луго» дают — 5.90, ничья оценена — в 3.54.

После двух неудач подряд, андалузцы приложат все силы для завоевания трех очков. К тому же, соперник у них для этого подходящий, туго играющий в гостях. Наш прогноз и ставка — победа «Альмерии».