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    Андалузцы покончат с неудачами?

    «Альмерия» — «Луго». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2021 года

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    Футболист «Альмерии»
    В субботу, 27 февраля, «Альмерия» на своем поле сыграет с «Луго» в 27-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 20:15 по мск. «Альмерия» — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Февраля 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 20:15 Луго Луго
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия» с 49 очками делит с «Леганесом» третью строку в турнирной таблице Сегунды, уступая второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, три балла.

    В минувшем туре первенства андалузцы проиграли на выезде «Мальорке» со счетом 1:2, а перед этим с таким же результатом были повержены в гостях «Леганесом». Этими неудачами они прервали свою беспроигрышную серию из пяти матчей, три из которых они выиграли.

    В феврале «красно-белых» в рамках чемпионата страны еще смогли одолеть на своей арене «Лас-Пальмас» со счетом 3:1, а также на выезде сыграли вничью с «Фуэнлабрадой» (1:1).

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    13 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» восемь выигрышей, три мировых исхода и два поражения, разница мячей в них составляет 23:10.

    «Луго»

    «Луго» — типичный середняк Сегунды. Сейчас коллектив идет на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 33 очка, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета.

    В минувшем игровом дне галисийцы на своей арене расписали мировую с «Логроньесом» (1:1), а туром ранее они проиграли на выезде «Овьедо» со счетом 1:3.

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    • У коллектива только одна победа за последние восемь встреч чемпионата. Еще в этот период он потерпел два фиаско и четыре раза делил очки с оппонентами. Отметим, что более двух мячей в этом отрезке он не забивал.

    На выезде «Луго» в текущем первенстве набрал всего 10 очков из 33. Команда выиграла две игры, четыре раза сыграла вничью и семь раз был повержена, разница забитых и пропущенных — 13:20.

    В первом круге «Альмерия» обыграла «Луго» не его поле (2:0), в прошлом сезоне андалузцы в играх с галисийцами набрали четыре очка, выиграв 4:0 в гостях и сыграв 0:0 дома.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 1.69.

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    На викторию «Луго» дают — 5.90, ничья оценена — в 3.54.

    После двух неудач подряд, андалузцы приложат все силы для завоевания трех очков. К тому же, соперник у них для этого подходящий, туго играющий в гостях. Наш прогноз и ставка — победа «Альмерии».

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