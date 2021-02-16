Во вторник, 16 февраля, «Барселона» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Камп Ноу» начнется в 23:00 мск. «Барселона» — ПСЖ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы в 17 раз подряд вышли в плей-офф ЛЧ. В 13 предыдущих розыгрышах они выходили с 1-го места и преодолевали барьер 1/8 финала. В последний раз «Барсе» не удалось это сделать в сезоне-2006/07.

В этом сезоне после 5 матчей группового этапа каталонцы имели 5 побед и уступили 1-ю строчку в квартете только в последнем туре, проиграв на своем поле «Ювентусу» (0:3).

В последних матчах каталонцы в первом полуфинале Кубка Испании проиграли на выезде «Севилье» (0:2), после чего на своем поле разгромили «Алавес» (5:1) в матче Ли лиги.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 22 матчей Примеры «Барселона» с 46 очками на 3-м месте, на 8 баллов отставая от «Атлетико». Разница мячей 49-21, Лионель Месси забил 15 голов, еще 6 у Гризманна.

«Пари Сен-Жермен»

Парижане уже 9 сезонов подряд выходят в 1/8 Лиги чемпионов (5 раз преодолев эту стадию), а в прошлом розыгрыше добились лучшего результата в своей истории, дойдя до финала.

В нынешнем розыгрыше турнира ПСЖ выиграл свою группу (12 очков), обойдя «МЮ» (9) и «Лейпциг» (12), хотя после первого круга шел только на 3-й позиции.

В последних матчах ПСЖ в 1/32 финала Кубка Франции одолел на выезде «Кан» (1:0), после чего в рамках чемпионата Франции дома победил «Ниццу» (2:1).

После 25 туров Лиги 1 ПСЖ с 54 очками идет на втором месте, на балл отставая от «Лилля». Разница мячей 57-15, Килиан Мбаппе забил 16 мячей. Матч пропустит травмированный Неймар.

Прогноз и ставки

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.04, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Пари Сен-Жермен» — 3.30.

На проход «Барсы» в четвертьфинал дают коэффициент 2.05, за успех ПСЖ — 1.77. Напомним, что на стадии 1/8 финала команды проводят два матча.

Команды встречались в 1/4 финала сезона 2014/15: «Барса» победила 3:1 в Париже и 2:0 дома. В 1/8 финала сезона 2018/19 ПСЖ победил дома 4:0, но в Барселоне уступил 1:6 при спорном судействе.

ПСЖ 4 раза играл на «Камп Ноу», но ни разу не победил, потерпев три поражения. Прогнозируем, что каталонцы не проиграют дома.

Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.47 и ТБ 2,5 за 1.52.