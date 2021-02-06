«Фенербахче»
«Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги после 22-х сыгранных матчей. Но совсем рядом — на расстоянии трех очков — находятся «Галатасарай» и «Бешикташ».
Команда Эрола Булута, между тем, набрала сумасшедшую форму. В последних девяти матчах «Фенербахче» одержал восемь побед. Отобрать очки у лидера смог только «Сивасспорт» (1:1).
В прошлом туре произошло важное событие — в составе «Фенербахче» дебютировал Месут Озил. И так вышло, что победный гол в игре с «Хатайспором» был забит в тот момент, когда на поле был экс-игрок мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала».
Победная серия «Фенербахче» на своем поле составляет пять матчей, в которых стамбульский клуб забил 13 мячей.
«Галатасарай»
Тем временем «Галатасарай», набрав на три очка меньше, чем «Фенербахче», находится на второй строчке.
И «Галатасарай» после Нового года тоже демонстрирует очень приличные результаты.
Победная серия команды Фатиха Терима насчитывает четыре матча.
Но при этом у «Галатасарая» в этом году все же было не очень удачных матчах — поражения от «Коньяспора» и «Бешикташа». В обоих случаях «Гаталасарай» проиграл в гостях.
Но в целом, конечно, придраться не к чему, «Галатасарай» претендует на чемпионский титул.
Прогноз
На победу «Фенербахче» букмекеры предлагают поставить за 2.39, на ничью за 3.64, а на победу «Галатасарая» — за 2.81.
Понятно, что будет «жара», и ставка на исход — это заведомо провальный вариант.
Здесь, в первую очередь, нужно присмотреться к ставкам — на тотал желтых карточек, удаление и пенальти. Без всего этого матч может превратиться в драку в прямом смысле этого слова.
Наша же ставка будет на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.01.
А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.99.