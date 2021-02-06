ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнНевероятный камбэк и возрождение Гризманна. «Барселона» одержала победу, которая придаст ей уверенности «Арсенал»АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вулверхэмптону», «Ливерпуль» уступил «Брайтону» Роберто ФирминоДорогостоящий провал. «Ливерпуль» проиграл и почти прекратил борьбу за титул
  • 07:00
    • Российский вратарь Крицюк нанес серьезную травму защитнику «Порту»
  • 01:48
    • «Атлетик» одолел «Бетис» и вышел в полуфинал Кубка Испании
  • 00:55
    • Пенальти принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом»
  • 22:41
    • «Аль-Ахли» сыграет с «Баварией» в полуфинале клубного ЧМ
  • 22:06
    • «Локомотив» уступил СКА в овертайме
  • 21:57
    • «Ливерпулю» и «Лейпцигу» не разрешили сыграть в Германии
  • 21:16
    • Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Интера»
    Все новости спорта

    «Фенербахче» и «Галатасарай» устроят войну?

    «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз и ставка (к. 2.01) на чемпионат Турции по футболу 6 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче Прогнозы на Галатасарай
    «Фенербахче» — «Галатасарай»: прогноз и ставка
    Победная серия «Фенербахче» на своем поле составляет пять матчей
    «Фенербахче» встретится на своем стадионе с «Галатасараем» в рамках 24-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 6 февраля в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 06 Февраля 2021 года
    Фенербахче
  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Галатасарай Галатасарай
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги после 22-х сыгранных матчей. Но совсем рядом — на расстоянии трех очков — находятся «Галатасарай» и «Бешикташ».

    Команда Эрола Булута, между тем, набрала сумасшедшую форму. В последних девяти матчах «Фенербахче» одержал восемь побед. Отобрать очки у лидера смог только «Сивасспорт» (1:1).

    В прошлом туре произошло важное событие — в составе «Фенербахче» дебютировал Месут Озил. И так вышло, что победный гол в игре с «Хатайспором» был забит в тот момент, когда на поле был экс-игрок мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала».

    Все прогнозы на футбол

    Победная серия «Фенербахче» на своем поле составляет пять матчей, в которых стамбульский клуб забил 13 мячей.

    «Галатасарай»

    Тем временем «Галатасарай», набрав на три очка меньше, чем «Фенербахче», находится на второй строчке.

    И «Галатасарай» после Нового года тоже демонстрирует очень приличные результаты.

  • Уход на фоне кризиса. Виллаш-Боаш не захотел оставаться в «Марселе»
  • Португальский специалист разругался с руководством из-за трансферов
  • 03/02/2021

    • Победная серия команды Фатиха Терима насчитывает четыре матча.

    Но при этом у «Галатасарая» в этом году все же было не очень удачных матчах — поражения от «Коньяспора» и «Бешикташа». В обоих случаях «Гаталасарай» проиграл в гостях.

    Но в целом, конечно, придраться не к чему, «Галатасарай» претендует на чемпионский титул.

    Прогноз

    На победу «Фенербахче» букмекеры предлагают поставить за 2.39, на ничью за 3.64, а на победу «Галатасарая» — за 2.81.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    Понятно, что будет «жара», и ставка на исход — это заведомо провальный вариант.

    Здесь, в первую очередь, нужно присмотреться к ставкам — на тотал желтых карточек, удаление и пенальти. Без всего этого матч может превратиться в драку в прямом смысле этого слова.

    Наша же ставка будет на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.01.

    А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.99.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Андерсон — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Бенфика — Виктория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Маритиму — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.67
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Альбасете — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Алавес — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Суонси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боавишта — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 26 января — 1 февраля
    • 20:17 01/02/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • Как утечка контракта повлияет на будущее Месси и «Барселоны»
    • 07:30 03/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Дилемма Мбаппе. Решится ли нападающий на переход в «Реал»?
    • 15:34 30/01/2021
    «Фенербахче» — «Галатасарай»: прогноз и ставка на матч 06.02.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.10.
    • Играть Лучшие коэффициентыВысокие лимиты
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры