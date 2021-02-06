«Фенербахче» встретится на своем стадионе с «Галатасараем» в рамках 24-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 6 февраля в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу турецкой Суперлиги после 22-х сыгранных матчей. Но совсем рядом — на расстоянии трех очков — находятся «Галатасарай» и «Бешикташ».

Команда Эрола Булута, между тем, набрала сумасшедшую форму. В последних девяти матчах «Фенербахче» одержал восемь побед. Отобрать очки у лидера смог только «Сивасспорт» (1:1).

В прошлом туре произошло важное событие — в составе «Фенербахче» дебютировал Месут Озил. И так вышло, что победный гол в игре с «Хатайспором» был забит в тот момент, когда на поле был экс-игрок мадридского «Реала» и лондонского «Арсенала».

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Победная серия «Фенербахче» на своем поле составляет пять матчей, в которых стамбульский клуб забил 13 мячей.

«Галатасарай»

Тем временем «Галатасарай», набрав на три очка меньше, чем «Фенербахче», находится на второй строчке.

И «Галатасарай» после Нового года тоже демонстрирует очень приличные результаты.

Победная серия команды Фатиха Терима насчитывает четыре матча.

Но при этом у «Галатасарая» в этом году все же было не очень удачных матчах — поражения от «Коньяспора» и «Бешикташа». В обоих случаях «Гаталасарай» проиграл в гостях.

Но в целом, конечно, придраться не к чему, «Галатасарай» претендует на чемпионский титул.

Прогноз

На победу «Фенербахче» букмекеры предлагают поставить за 2.39, на ничью за 3.64, а на победу «Галатасарая» — за 2.81.

Понятно, что будет «жара», и ставка на исход — это заведомо провальный вариант.

Здесь, в первую очередь, нужно присмотреться к ставкам — на тотал желтых карточек, удаление и пенальти. Без всего этого матч может превратиться в драку в прямом смысле этого слова.

Наша же ставка будет на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.01.

А также ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.99.