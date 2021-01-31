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    «Барселона» жестко ответит «Атлетику»?

    «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставка (к. 3.10) на чемпионат Испании по футболу 31 января 2021 года

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    «Барселона» — «Атлетик»: прогноз и ставка
    «Барса» в семи предыдущих матчах против «Атлетика» одержала только две победы
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 21-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 января, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 31 Января 2021 года
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    «Барселона»

    «Барса» после сыгранных 19-ти матчей находится на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от «Атлетико» — 10 очков, от «Реала» — три. Впереди противостояние с «Королевским клубом» за вторую строчку, про первую в этом году можно забыть.

    Ранее на этой неделе «Барселона» выиграла на выезде у «Райо Вальекано» в рамках Кубка Испании. Как и ожидалось, матч получился непростым, сине-гранатовым даже пришлось отыгрываться.

    Но тут важно, что в нужный момент «Барса» включилась и очень быстро счет стал в ее пользу. Кстати, не без помощи вернувшегося после дисквалификации Лео Месси.

    В Ла Лиге беспроигрышная серия «Барселоны» составляет уже девять матчей — семь побед и две ничьи. И это только подтверждает, что «Барса» в порядке.

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    «Атлетик»

    «Атлетик» шикарно провел январь, и можно ни разу не сомневаться в том, что связано это, в первую очередь, с назначением на пост главного тренера Марселино Гарсии Тораля.

    Под руководством Марселино баски в середине месяца сенсационно выиграли Суперкубок Испании, победив в финале как раз «Барселону». Где-то, конечно, «Атлетику» повезло, особенно в плане судейства. Но факт остается фактом — «Атлетик» наказал саму «Барселону».

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    Кроме того, «Атлетик» выиграл два из трех матчей в Ла Лиге, благодаря чему ворвался в топ-10, и вышел в следующий раунд Кубка Испании.

    Беспроигрышная гостевая серия «Атлетика» составляет пять матчей.

    Прогноз

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.45, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Атлетика» — за 8.10.

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    Есть один интересный момент: «Барса» в семи предыдущих матчах против «Атлетика» одержала только две победы. То есть басков можно смело назвать неудобным соперником для каталонцев.

    Но сильно на этом не надо зацикливаться. «Барселона» настроена на реванш, финальная игра за Суперкубок Испании получилась чересчур эмоциональной, и не в последнюю очередь из-за ошибок арбитра.

    В общем, «Барса» отомстит. У Месси, которого в предыдущем матче этих команд удалили, будет особенный настрой.

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (-2,0) за 3.10.

    А также ставка на тотал «Барселоны» больше 3,0 за 3.68.

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