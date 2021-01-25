ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Дортмунд» не выигрывает уже три матча«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ Криштиану РоналдуРоналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен? «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» в гостях у «Эльче»
  • 08:49
    • Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде
  • 10:15
    • «Лейкерс» на выезде победил «Чикаго Буллз», «Юта» выиграла у «Голден Стэйт Уорриорз»
  • 09:45
    • «Сент-Луис» дома обыграл «Лос-Анджелес»
  • 09:39
    • Дебютная шайба Дадонова не помогла «Оттаве» избежать поражения от «Виннипега»
  • 09:29
    • «Монреаль» на выезде расправился с «Ванкувером»
  • 09:21
    • «Бостон» разгромил «Филадельфию»
  • 01:13
    • «Монако» обыграл «Марсель», Головин отдал две голевые передачи
    Все новости спорта

    «Драконы» исправятся за предыдущие неудачи?

    «Фаренсе» — «Порту». Прогноз и ставка (к. 2.20) на матч чемпионата Португалии по футболу 25 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Порту»
    Мусса Марега
    В понедельник, 25 января, в 15-м туре португальской Примейры «Фаренсе» в родных стенах сыграет с «Порту». Поединок начнется в 23:15 по мск. «Фаренсе» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 25 Января 2021 года
    Фаренсе
  • Португалия. Примера
    •  Фаренсе 23:15 Порту Порту
  • Порту, Португалия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.37
  • Ставка!
    •

    «Фаренсе»

    У «Фаренсе» на счету числится только 13 набранных очков, с которыми команда идет на 16 месте в турнирной таблице в одном балле от последней строки.

    Клуб из города Фару за 13 проведенных встреч добыл всего лишь три виктории, трижды делил очки с оппонентами и семь раз проиграл, забил в этих играх 15 мячей, а пропустил на четыре больше.

    В своей последней проведенной игре «Алгарвские Львы» на своей территории обыграли со счетом 3:1 «Жил Висенте», а перед этим не знали побед на протяжении трех матчей.

    Все прогнозы на футбол

    Так в этом отрезке «Фаренсе» расписал мировую в родных стенах с «Пасуш де Феррейра», а также на выезде был повержен «Спортингом» (0:1) и «Портимоненси» (0:2).

    «Порту»

    «Порту» с 32 очками идет вторым в турнирной таблице, уступая первому «Спортингу» четыре пункта.

    Несколько дней тому назад «драконы» как раз и проиграли «львам» в полуфинале Кубка лиги (1:2), а ранее расписали мировую на своей территории с «Бенфикой» (1:1) в рамках чемпионата страны.

  • Триумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи»
  • Туринская команда завоевала Суперкубок Италии
  • 21/01/2021

    • Перед этим «сине-белые» выиграли десять матчей подряд с учетом всех турниров, где половина из них пришлись на поединки Примейры, а другие пять — на различные кубковые турниры.

    «Порту» выиграл у своего предстоящего противника предыдущие четыре встречи, в которых пропустил лишь один мяч. Правда, эти игры были еще в начале века.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.44, победа «Фаренсе» — 7.70, ничья — 4.60.

    После ряда неудачных матчей, «Порту» в данном поединке должен быть предельно сконцентрирован, и наверняка победит «всухую».

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Фортуна С — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Бордо — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Осасуна — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Утрехт — Спарта Р
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Метц — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Дижон — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Шальке — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.42
  • Прогноз на матч Фулхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     «Атлетик» выиграл Суперкубок Испании
  • Исторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси
    • 17:54 18/01/2021
    «Фаренсе» — «Порту»: прогноз и ставка на матч 25.01.2021 в 23:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.20.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры