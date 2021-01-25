В понедельник, 25 января, в 15-м туре португальской Примейры «Фаренсе» в родных стенах сыграет с «Порту». Поединок начнется в 23:15 по мск. «Фаренсе» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фаренсе»

У «Фаренсе» на счету числится только 13 набранных очков, с которыми команда идет на 16 месте в турнирной таблице в одном балле от последней строки.

Клуб из города Фару за 13 проведенных встреч добыл всего лишь три виктории, трижды делил очки с оппонентами и семь раз проиграл, забил в этих играх 15 мячей, а пропустил на четыре больше.

В своей последней проведенной игре «Алгарвские Львы» на своей территории обыграли со счетом 3:1 «Жил Висенте», а перед этим не знали побед на протяжении трех матчей.

Все прогнозы на футбол

Так в этом отрезке «Фаренсе» расписал мировую в родных стенах с «Пасуш де Феррейра», а также на выезде был повержен «Спортингом» (0:1) и «Портимоненси» (0:2).

«Порту»

«Порту» с 32 очками идет вторым в турнирной таблице, уступая первому «Спортингу» четыре пункта.

Несколько дней тому назад «драконы» как раз и проиграли «львам» в полуфинале Кубка лиги (1:2), а ранее расписали мировую на своей территории с «Бенфикой» (1:1) в рамках чемпионата страны.

Перед этим «сине-белые» выиграли десять матчей подряд с учетом всех турниров, где половина из них пришлись на поединки Примейры, а другие пять — на различные кубковые турниры.

«Порту» выиграл у своего предстоящего противника предыдущие четыре встречи, в которых пропустил лишь один мяч. Правда, эти игры были еще в начале века.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.44, победа «Фаренсе» — 7.70, ничья — 4.60.

После ряда неудачных матчей, «Порту» в данном поединке должен быть предельно сконцентрирован, и наверняка победит «всухую».