«Фаренсе»
У «Фаренсе» на счету числится только 13 набранных очков, с которыми команда идет на 16 месте в турнирной таблице в одном балле от последней строки.
Клуб из города Фару за 13 проведенных встреч добыл всего лишь три виктории, трижды делил очки с оппонентами и семь раз проиграл, забил в этих играх 15 мячей, а пропустил на четыре больше.
В своей последней проведенной игре «Алгарвские Львы» на своей территории обыграли со счетом 3:1 «Жил Висенте», а перед этим не знали побед на протяжении трех матчей.
Так в этом отрезке «Фаренсе» расписал мировую в родных стенах с «Пасуш де Феррейра», а также на выезде был повержен «Спортингом» (0:1) и «Портимоненси» (0:2).
«Порту»
«Порту» с 32 очками идет вторым в турнирной таблице, уступая первому «Спортингу» четыре пункта.
Несколько дней тому назад «драконы» как раз и проиграли «львам» в полуфинале Кубка лиги (1:2), а ранее расписали мировую на своей территории с «Бенфикой» (1:1) в рамках чемпионата страны.
Перед этим «сине-белые» выиграли десять матчей подряд с учетом всех турниров, где половина из них пришлись на поединки Примейры, а другие пять — на различные кубковые турниры.
«Порту» выиграл у своего предстоящего противника предыдущие четыре встречи, в которых пропустил лишь один мяч. Правда, эти игры были еще в начале века.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.44, победа «Фаренсе» — 7.70, ничья — 4.60.
После ряда неудачных матчей, «Порту» в данном поединке должен быть предельно сконцентрирован, и наверняка победит «всухую».