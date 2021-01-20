«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 1.57) на матч АПЛ 20 января 2021 года

«Фулхэм»
«Фулхэм» в нынешнем сезоне предсказуемо борется за выживание в АПЛ. Пока что получается не очень — 18 место с 12 очками в активе.
До спасительного 17 места лондонцы отстают на 4 очка, и пока нет никаких предпосылок до улучшения ситуации. Игра команды вызывает ряд вопросов.
Правда, в минувшем туре «коттеджеры» дали бой «Челси». Однако лондонское дерби все же завершилось победой команды Фрэнка Лэмпарда (0:1).
С манкунианцами в последние годы «Фулхэм» играет крайне слабо. Из 5 последних свиданий «дачники» добились лишь одной ничьей при четырех поражениях.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» все мечтает вернуться на вершину. Пока команда Оле-Гуннара Сульшера лидирует, но потенциально ее могут догнать земляки из «Манчестер Сити».
В минувшем туре «Красные дьяволы» подписали мировое соглашение с «Ливерпулем» (0:0), причем на выезде. При этом команда продлила свою сухую серию до трех матчей кряду.
Тем не менее, в Лондоне манкунианцам просто не будет. Хотя лидеры команды на месте, но матчи с представителями низов нередко становятся проблемой. Пример тому — недавняя минимальная победа в матче с «Бернли».
Разумеется, в этой встрече команду Сульшера устроит только победа. В любом другом случае ей будет крайне сложно претендовать на титул.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.57, на ничью за 4.30, а на «Фулхэм» — за 5.90
«Фулхэм» намеревается подняться из опасной зоны, но манкунианцы команде явно не по зубам.
«Манчестер Юнайтед» в последних матчах не пропускает, но забивает с заметным скрипом. Видимо, так же случится и на сей раз.
Гости явно едут за победой, и должны ее добиться в итоге. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.57