«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 1.57) на матч АПЛ 20 января 2021 года

«Фулхэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 18 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:15 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в нынешнем сезоне предсказуемо борется за выживание в АПЛ. Пока что получается не очень — 18 место с 12 очками в активе.

До спасительного 17 места лондонцы отстают на 4 очка, и пока нет никаких предпосылок до улучшения ситуации. Игра команды вызывает ряд вопросов.

Правда, в минувшем туре «коттеджеры» дали бой «Челси». Однако лондонское дерби все же завершилось победой команды Фрэнка Лэмпарда (0:1).

Все прогнозы на АПЛ

С манкунианцами в последние годы «Фулхэм» играет крайне слабо. Из 5 последних свиданий «дачники» добились лишь одной ничьей при четырех поражениях.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» все мечтает вернуться на вершину. Пока команда Оле-Гуннара Сульшера лидирует, но потенциально ее могут догнать земляки из «Манчестер Сити».

В минувшем туре «Красные дьяволы» подписали мировое соглашение с «Ливерпулем» (0:0), причем на выезде. При этом команда продлила свою сухую серию до трех матчей кряду.

Тем не менее, в Лондоне манкунианцам просто не будет. Хотя лидеры команды на месте, но матчи с представителями низов нередко становятся проблемой. Пример тому — недавняя минимальная победа в матче с «Бернли».

Разумеется, в этой встрече команду Сульшера устроит только победа. В любом другом случае ей будет крайне сложно претендовать на титул.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.57, на ничью за 4.30, а на «Фулхэм» — за 5.90

«Фулхэм» намеревается подняться из опасной зоны, но манкунианцы команде явно не по зубам.

«Манчестер Юнайтед» в последних матчах не пропускает, но забивает с заметным скрипом. Видимо, так же случится и на сей раз.

Гости явно едут за победой, и должны ее добиться в итоге. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.57