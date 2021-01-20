ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси «Монреаль»НХЛ. Дебютный гол Романова, два очка Свечникова и очередной шатаут Варламова
  • 07:47
    • Названа сумма потраченная футбольными клубами России на трансферы
  • 07:00
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 00:59
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», Обамеянг забил два мяча
  • 00:47
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 00:37
    • Уткин: Происходит гибель ЦСКА
  • 23:58
    • СМИ: «Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова
  • 20:33
    • Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    «Красные дьяволы» возьмут три очка?

    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставка (к. 1.57) на матч АПЛ 20 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Фулхэм Прогнозы на Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»
    Аарон Ван-Биссака
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 18 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 января, начало — в 23:15 мск. «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Января 2021 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 23:15 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
    •

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в нынешнем сезоне предсказуемо борется за выживание в АПЛ. Пока что получается не очень — 18 место с 12 очками в активе.

    До спасительного 17 места лондонцы отстают на 4 очка, и пока нет никаких предпосылок до улучшения ситуации. Игра команды вызывает ряд вопросов.

    Правда, в минувшем туре «коттеджеры» дали бой «Челси». Однако лондонское дерби все же завершилось победой команды Фрэнка Лэмпарда (0:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    С манкунианцами в последние годы «Фулхэм» играет крайне слабо. Из 5 последних свиданий «дачники» добились лишь одной ничьей при четырех поражениях.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» все мечтает вернуться на вершину. Пока команда Оле-Гуннара Сульшера лидирует, но потенциально ее могут догнать земляки из «Манчестер Сити».

    В минувшем туре «Красные дьяволы» подписали мировое соглашение с «Ливерпулем» (0:0), причем на выезде. При этом команда продлила свою сухую серию до трех матчей кряду.

  • Ничья в пользу «Сити». «Ливерпуль» снова не забил, а «МЮ» опять не проиграл в гостях
  • Лидеры АПЛ встречались на «Энфилде»
  • Вчера

    • Тем не менее, в Лондоне манкунианцам просто не будет. Хотя лидеры команды на месте, но матчи с представителями низов нередко становятся проблемой. Пример тому — недавняя минимальная победа в матче с «Бернли».

    Разумеется, в этой встрече команду Сульшера устроит только победа. В любом другом случае ей будет крайне сложно претендовать на титул.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.57, на ничью за 4.30, а на «Фулхэм» — за 5.90

    20ПолучитьФрибет для новых игроковfavbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    «Фулхэм» намеревается подняться из опасной зоны, но манкунианцы команде явно не по зубам.

    «Манчестер Юнайтед» в последних матчах не пропускает, но забивает с заметным скрипом. Видимо, так же случится и на сей раз.

    Гости явно едут за победой, и должны ее добиться в итоге. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.57

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.57.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры