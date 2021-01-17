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    «Ювентус» снова обыграет «Интер» в Дерби Италии?

    «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставка (к. 2.12) на чемпионат Италии 17 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
    Серия побед «Ювентуса» в чемпионате составляет три матча
    Миланский «Интер» встретится на своем поле с «Ювентусом» в рамках 18-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 17 января, начало — в 22:45 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 17 Января 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Интер»

    «Интер» в начале января несколько раз упустил шикарную возможность вырваться на первое место. Самый реальный шанс был в тот момент, когда «Милан» проиграл дома «Ювентусу», но «Интер» сплоховал — команда Антонио Конте потерпела поражение от «Сампдории». Абсолютно неожиданный результат после серии из восьми побед.

    А на прошлой неделе «Интер» упустил победу в матче с «Ромой». Поначалу, к слову, «нерадзурри» вообще проигрывали, но во втором тайме забили два мяча, и, казалось, что своего уже не упустят. Но и тут тоже не срослось — «Рома» отыгралась. Более того, «Интер» слабо выглядел в последние минуты матча.

    Не добавил оптимизма и матч с «Фиорентиной» на Кубок Италии. «Интер» выиграл, но для этого пришлось провести на поле 120 минут. Ромелу Лукаку забил решающий гол за минуту до завершения дополнительного времени.

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    В принципе, серьезного повода для паники нет, главное, чтобы серия неудачных матчей не затянулась. Как в октябре и начале ноября, когда «Интер» терял очки и в Серии А, и в Лиге чемпионов.

    «Ювентус»

    Как ни крути, а «Ювентус» все равно остается одним из главных претендентов на Скудетто. Даже при всех своих проблемах, одна из которых заключается в банальном отсутствии тренерского опыта у Андреа Пирло.

    Возможно, именно по этой причине «Ювентус» в этом сезоне не так стабилен в плане уверенной игры, как в прошлые годы. Хотя с результатами в начале января полный порядок.

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    • Серия побед «Ювентуса» в чемпионате составляет на данный момент три матча. После разгрома над «Удинезе» «Старая синьора» прервала нашумевшую беспроигрышную серию «Милана» (3:1). И это был один из тех случаев, когда «Юве» показал идеальный футбол.

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    • Между тем, матч прошлого тура против «Сассуоло» получился не таким выразительным. «Юве» очень сильно помогло удаление в составе соперника. В противном случае, «Сассуоло» вполне мог рассчитывать на положительный результат.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в предстоящем матче можно поставить за 2.57, ничью букмекеры предлагают за 3.70, а победу «Ювентуса» — за 2.92.

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    Интересно, что «Интер» последний раз выигрывал у «Юве» в 2016 году. С тех пор почти все матчи между этими командами завершились в пользу «Старой синьоры».

    И, скорее всего, «Юве» снова как минимум не проиграет «Интеру». Команда Конте чересчур неуверенно выглядит в матчах с конкурентами. Примеров более чем достаточно.

    Ставка — победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.12.

    Или ставка на победу «Ювентуса» + обе забьют за 4.45. Что-то в механизме «Интера» работает неправильно, и «Юве» этим может воспользоваться.

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