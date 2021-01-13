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    Сможет ли «Тоттенхэм» прервать беспроигрышную серию «Фулхэма»?

    «Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Англии 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Фулхэм»
    Жозе Моуринью
    «Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Фулхэмом» в рамках перенесенного матча 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 января в Лондоне, начало — в 23:15 мск. «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Января 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 23:15 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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    «Тоттенхэм»

    Перспективы и возможности «Тоттенхэма» до сих пор остаются дискуссионным моментом. Но, по всей видимости, с чемпионскими амбициями «шпорам» придется повременить как минимум до следующего сезона.

    На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея при этом игру в запасе.

    У «Тоттенхэма» было несколько очень неудачных матчей в декабре, но, похоже, что команда Жозе Моуринью пришла в себя.

    «Тоттенхэм» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах. На прошлой неделе «шпоры» вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с «Манчестер Сити», и удачно стартовали в Кубке Англии.

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    • А перед этим была уверенная победа над «Лидсом» (3:0) в рамках АПЛ.

    «Фулхэм»

    Тем временем «Фулхэм» тоже сумел пройти в следующий раунд Кубка Англии, но это далеко не главная задача «дачников».

    В АПЛ «Фулхэм» после 15-ти сыгранных матчей находится всего лишь на 18-м месте. Однако недавние туры показали, что есть все предпосылки к тому, что команда Скотта Паркера сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

    «Фулхэм» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах в рамках чемпионата. При этом четыре последние игры с его участием завершились вничью. И в этих матчах «Фулхэм» ни разу не пропускал больше одного мяча.

    В гостях «Фулхэм» в этом сезоне одержал только одну победу — над «Лестером».

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Фулхэма» — за 8.40.

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    На самом деле, в этот день «Тоттенхэм» должен был играть с «Астон Виллой», которая ушла на изоляцию из-за вспышки коронавируса. В итоге АПЛ в срочном порядке решила, что «Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом», с которым не смог сыграть в запланированное время тоже из-за случаев коронавируса у соперника.

    Не все довольны этим решением, в том числе футболисты, но играть придется.

    «Тоттенхэму», как всегда, будет сложно, команда будет страдать в лучших традициях Моуринью, но сегодня, скорее всего, выиграет.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 2,5 за 2.11.

    Или ставка на победу «Тоттенхэма» + обе команды забьют за 3.04.

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