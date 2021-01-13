«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.11) и ставки на чемпионат Англии 13 января 2021 года

«Тоттенхэм» встретится на своем поле с «Фулхэмом» в рамках перенесенного матча 16-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 января в Лондоне, начало — в 23:15 мск. «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Перспективы и возможности «Тоттенхэма» до сих пор остаются дискуссионным моментом. Но, по всей видимости, с чемпионскими амбициями «шпорам» придется повременить как минимум до следующего сезона.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея при этом игру в запасе.

У «Тоттенхэма» было несколько очень неудачных матчей в декабре, но, похоже, что команда Жозе Моуринью пришла в себя.

«Тоттенхэм» одержал четыре победы в пяти предыдущих матчах. На прошлой неделе «шпоры» вышли в финал Кубка лиги, где сыграют с «Манчестер Сити», и удачно стартовали в Кубке Англии.

А перед этим была уверенная победа над «Лидсом» (3:0) в рамках АПЛ.

«Фулхэм»

Тем временем «Фулхэм» тоже сумел пройти в следующий раунд Кубка Англии, но это далеко не главная задача «дачников».

В АПЛ «Фулхэм» после 15-ти сыгранных матчей находится всего лишь на 18-м месте. Однако недавние туры показали, что есть все предпосылки к тому, что команда Скотта Паркера сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Фулхэм» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах в рамках чемпионата. При этом четыре последние игры с его участием завершились вничью. И в этих матчах «Фулхэм» ни разу не пропускал больше одного мяча.

В гостях «Фулхэм» в этом сезоне одержал только одну победу — над «Лестером».

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.95, а победу «Фулхэма» — за 8.40.

На самом деле, в этот день «Тоттенхэм» должен был играть с «Астон Виллой», которая ушла на изоляцию из-за вспышки коронавируса. В итоге АПЛ в срочном порядке решила, что «Тоттенхэм» встретится с «Фулхэмом», с которым не смог сыграть в запланированное время тоже из-за случаев коронавируса у соперника.

Не все довольны этим решением, в том числе футболисты, но играть придется.

«Тоттенхэму», как всегда, будет сложно, команда будет страдать в лучших традициях Моуринью, но сегодня, скорее всего, выиграет.

Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча больше 2,5 за 2.11.

Или ставка на победу «Тоттенхэма» + обе команды забьют за 3.04.