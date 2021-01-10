«Марин» — «Тоттенхэм». Прогноз (2.08) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 10 января 2021 года

«Марин»
«Марин» начал свой путь в Кубке Англии еще с квалификации, где прошел «Ранкорн Линнетс» (1:1, 4:3 — по пенальти), «Нантуич» (4:1) и «Честер» (1:0).
Выйдя в основную сетку, «моряки» одолели «Колчестер Юнайтед» (1:1, 5:3 — по пенальти) и «Хавант энд В» (1:0 после д.в.).
Также подопечные Нила Янга боролись за Трофей Футбольной ассоциации, но на стадии 1/64 финала потерпели поражение от «Саутпорта» (0:1).
Что касается чемпионата, то «Марин» выступает в Северной Премьер-лиге, где представлены полупрофессиональные и любительские клубы из северной части страны.
«Тоттенхэм»
Для «Тоттенхэма» это будет дебютный матч в Кубке Англии в сезоне 2020/21.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги, где сыграно 17 туров, «шпоры», имея игру в запасе, занимают четвертое место.
В начале января подопечные Жозе Моуринью на своем поле разгромили «Лидс» (3:0), прервав неудачную серию из четырех подряд встреч без побед.
Также лондонцы вышли в финал Кубка английской лиги, расправившись в полуфинале с «Брентфордом» (2:0).
После травм у «Тоттенхэма» восстанавливаются Джовани Ло Чельсо, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Гарет Бейл.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры не сомневаются в триумфе гостей, поэтому даже не принимают ставок на их победу. В то же время победа «Марина» оценена коэффициентом 70.00, а ничья — 29.00.
Нужно признать, что «морякам» повезло оказаться на данной стадии турнира, но на большее они рассчитывать не смогут.
«Марин» — посредственная команда из региональной лиги, которая точно не в состоянии навязать борьбу одному из лидеров АПЛ.
В теории мы могли бы увидеть сюрприз, если бы Моуринью привез в Кросби молодежь, но португальский специалист уже заявил, что включит в заявку 19 игроков основного состава, к которым присоединится лишь один футболист из U-18.
Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что Бейл постепенно набирает форму после травмы, наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" с форой -4,5» за 2.08.
Еще один вариант — «гости забьют с 1-й по 10-ю минуту». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.40.