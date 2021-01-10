«Марин» — «Тоттенхэм». Прогноз (2.08) и ставки на матч Кубка Англии по футболу 10 января 2021 года

В воскресенье, 10 января, «Марин» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на арене «Россет Парк», начнется в 20:00 по московскому времени. «Марин» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марин»

«Марин» начал свой путь в Кубке Англии еще с квалификации, где прошел «Ранкорн Линнетс» (1:1, 4:3 — по пенальти), «Нантуич» (4:1) и «Честер» (1:0).

Выйдя в основную сетку, «моряки» одолели «Колчестер Юнайтед» (1:1, 5:3 — по пенальти) и «Хавант энд В» (1:0 после д.в.).

Также подопечные Нила Янга боролись за Трофей Футбольной ассоциации, но на стадии 1/64 финала потерпели поражение от «Саутпорта» (0:1).

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Что касается чемпионата, то «Марин» выступает в Северной Премьер-лиге, где представлены полупрофессиональные и любительские клубы из северной части страны.

«Тоттенхэм»

Для «Тоттенхэма» это будет дебютный матч в Кубке Англии в сезоне 2020/21.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги, где сыграно 17 туров, «шпоры», имея игру в запасе, занимают четвертое место.

В начале января подопечные Жозе Моуринью на своем поле разгромили «Лидс» (3:0), прервав неудачную серию из четырех подряд встреч без побед.

Также лондонцы вышли в финал Кубка английской лиги, расправившись в полуфинале с «Брентфордом» (2:0).

После травм у «Тоттенхэма» восстанавливаются Джовани Ло Чельсо, Пьер-Эмиль Хейбьерг и Гарет Бейл.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не сомневаются в триумфе гостей, поэтому даже не принимают ставок на их победу. В то же время победа «Марина» оценена коэффициентом 70.00, а ничья — 29.00.

Нужно признать, что «морякам» повезло оказаться на данной стадии турнира, но на большее они рассчитывать не смогут.

«Марин» — посредственная команда из региональной лиги, которая точно не в состоянии навязать борьбу одному из лидеров АПЛ.

В теории мы могли бы увидеть сюрприз, если бы Моуринью привез в Кросби молодежь, но португальский специалист уже заявил, что включит в заявку 19 игроков основного состава, к которым присоединится лишь один футболист из U-18.

Учитывая вышесказанное, а также тот факт, что Бейл постепенно набирает форму после травмы, наш прогноз и ставка — «победа "Тоттенхэма" с форой -4,5» за 2.08.

Еще один вариант — «гости забьют с 1-й по 10-ю минуту». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.40.