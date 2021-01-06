«Корнелья» — «Атлетико». Прогноз и ставка с коэффициентом на матч Кубка Испании 6 января 2021 года

В рамках 1/32 финала Кубка Короля «Корнелья» 6 января на своей территории сразится с «Атлетико». Стартовый свисток будет дан в 20:00 по мск. Прогноз на «Корнелья» — «Атлетико».

«Корнелья»

«Корнелья» уже сумела преодолеть одну стадию Кубка Испании текущего сезона. В 1-м раунде она смогла обыграть «Марино» (1:0).

Команда выступает в третьем по рангу дивизионе страны — Сегунде-Б. По итогам девяти туров 3-й группы клуб занимает седьмое место в подгруппе A.

От лидера первенства «Химнастика» коллектив отстает на пять баллов, но куда важнее то, что зону вылета он опережает лишь по разнице мячей.

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Всего «Корнелья» одержал лишь одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. При этом в трех из них она потерпела три поражения при одной ничьей.

«Атлетико»

«Атлетико» также преодолел одну стадию Кубка Англии. В первом раунде он разгромил «Кардассар» со счетом 3:0 на выезде.

С учетом Кубка Испании, победная серия мадридцев составляет уже пять поединков кряду. В этих матчах они пропустили лишь два мяча.

При этом в 17 предыдущих играх во всех турнирах «Матрасники» потерпели одно поражение. Его им нанесли конкуренты и принципиальные соперники из «Реала» (0:2).

В Примере подопечные Диего Симеоне уверенно лидируют с отрывом в два очка от тех же земляков из королевского клуба, который, вдобавок, сыграл на два матча больше.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,17.

Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 7,00.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и забьет меньше трех голов за 3,10. 0