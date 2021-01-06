«Корнелья» — «Атлетико». Прогноз и ставка с коэффициентом на матч Кубка Испании 6 января 2021 года

«Корнелья»
«Корнелья» уже сумела преодолеть одну стадию Кубка Испании текущего сезона. В 1-м раунде она смогла обыграть «Марино» (1:0).
Команда выступает в третьем по рангу дивизионе страны — Сегунде-Б. По итогам девяти туров 3-й группы клуб занимает седьмое место в подгруппе A.
От лидера первенства «Химнастика» коллектив отстает на пять баллов, но куда важнее то, что зону вылета он опережает лишь по разнице мячей.
Всего «Корнелья» одержал лишь одну победу в пяти предыдущих матчах во всех турнирах. При этом в трех из них она потерпела три поражения при одной ничьей.
«Атлетико»
«Атлетико» также преодолел одну стадию Кубка Англии. В первом раунде он разгромил «Кардассар» со счетом 3:0 на выезде.
С учетом Кубка Испании, победная серия мадридцев составляет уже пять поединков кряду. В этих матчах они пропустили лишь два мяча.
При этом в 17 предыдущих играх во всех турнирах «Матрасники» потерпели одно поражение. Его им нанесли конкуренты и принципиальные соперники из «Реала» (0:2).
В Примере подопечные Диего Симеоне уверенно лидируют с отрывом в два очка от тех же земляков из королевского клуба, который, вдобавок, сыграл на два матча больше.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,17.
Успех хозяев поля оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 7,00.
Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и забьет меньше трех голов за 3,10. 0