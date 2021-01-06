«Метц» — «Бордо». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Франции 6 явнаря 2021 года

«Метц» встретится на своем поле с «Бордо» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 6 января, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Метц» — «Бордо».

«Метц»

«Метц» в 17-ти турах набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице десятое место.

Команда Фредерика Антонетти достойно провела декабрьский отрезок, набрав в пяти матчах семь очков. Для кого-то, может, и так себе, но для в «Метце» наверняка остались довольны.

В прошлом месяце «Метц» уступил только «Лиону» и «Ренну», то есть командам из топ-4. У «Ланса» и «Монпелье» команда из Лотарингии выиграла в сухую.

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В восьми домашних матчах «Метц» одержал четыре победы и в шести случаях забивал хотя бы один мяч.

«Бордо»

«Бордо», набрав на одно очко меньше, чем «Метц», находится на 13-й строчке.

В четырех последних матчах «жирондинцы» потерпели три поражения, при этом в двух случаях на своем поле.

У «Бордо» нет какой-либо закономерности в результатах. Каждый матч — это загадка. Но очевидно, что выше 10-12 места эта команда не поднимется.

Интересно при этом, что «Бордо» в текущем чемпионате не смог забить только в одном выездном матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры с трудом представляют, как завершится предстоящий матч. На «Метц» можно поставить за 2.72, ничью предлагают за 3.05, а победу «Бордо» — за 2.91.

Вообще, хозяева выглядят более предпочтительно, но при этом есть очень интересная статистика: все шесть предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Бордо».

В общем, тут сложно кому-либо доверять, стабильностью не могут похвастаться ни хозяева, ни гости.

Поэтому выбираем самую банальную ставку на обе команды забьют за 2.01.

А также ставку на тотал желтых карточек больше 4,0 за 2.03. Подобные матчи очень часто получаются нервными. 0