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    «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз на тоталы с коэффициентом 1.71 на матч АПЛ 3 января 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Сити»
    Рахим Стерлинг
    «Челси» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 января, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Января 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    Коэффициенты на матч
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    «Челси»

    «Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда только набирает силу. Команда находится в процессе формирования, и вряд ли в нынешнем сезоне посягнет на чемпионский титул.

    На данном этапе результаты «аристократов» не особо впечатляют. 6 место с семиочковым отставанием от лидера «Ливерпуля» — средний результат для клуба.

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    Без Хакима Зиеша «Челси» тяжеловато. Даже несмотря на то, что состав у команды и так крепкий, лондонцы едва ли сумеют взять максимум очков на сей раз.

    А вот сыграть активно в атаке команда Лэмпарда вполне способна. Лондонцы явно не собираются отсиживаться в тылу.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» борется за чемпионский титул, но пока только на словах. Хосеп Гвардиола делает все возможное, дабы его команда выигрывала, но получается отнюдь не всегда.

    Ко всем бедам добавились еще и кадровые трудности. В этом матче не сыграют голкипер Эдерсон, защитник Кайл Уокер и форвард Габриэл Жезус.

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    • В минувшем туре «Манчестер Сити» дома переиграл «Ньюкасл» (2:0). Та победа несколько улучшила положение команды. Нынешнее 8 место — относительное, ведь у манкунианцев в запасе имеется еще два матча…

    …При победах в которых, команда Гвардиолы поднимется аккурат на 2 место. Но пока это только на бумаге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на тотал больше 1.5 — 1.23, тотал больше 2.5 — 1.72 и тотал больше 3.5 — 2.74.

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    Лондонцы мотивированы максимально: они стараются оказаться в чемпионской гонке.

    «Манчестер Сити» отлично атакует, и наверняка будет верен себе и в этом поединке.

    В таких матчах редко бывает штиль в атаке, так что наверняка голы пойдут с начала встречи. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.71 0

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